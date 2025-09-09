Más de treinta jugadores españoles participarán en la temporada NCAA 2025-26, con varios de ellos incorporándose a programas de gran prestigio del baloncesto universitario estadounidense. Su reto será ganarse minutos en la rotación, alcanzar el March Madness e incluso abrirse camino hacia el Draft de la NBA de 2026. Entre ellos, un internacional con España ya se encuentra instalado en el campus, listo para asumir un papel protagonista.

Mario Saint-Supery de vuelta a Gonzaga

Tras la inesperada eliminación de España en el EuroBasket, el base malagueño puso rumbo a Spokane para reincorporarse a los entrenamientos de Gonzaga bajo la dirección de Mark Few. Aunque la salida de la selección fue sorprendente, permite a Mario Saint-Supery retomar sus estudios universitarios y asumir un rol destacado dentro del sistema del histórico entrenador.

Con apenas 19 años, firmó una notable actuación con la selección española en Limassol, aportando 8,4 puntos, 2,8 asistencias y tan solo 1,2 pérdidas por encuentro en unos 17 minutos en pista. Mostró un mapa de tiro del 53,3% en lanzamientos de dos (8/15) y un 33,3% desde el triple (5/15). Además, hizo historia al convertirse en el jugador más joven en vestir la camiseta de España en un EuroBasket desde que Ricky Rubio lo hiciera con 18 años en 2009.

Papel importante de Saint-Supery en NCAA

“Mario va a jugar“, le dijo Mark Few a Theo Lawson de Spokesman-Review a mediados de julio mientras asistía a la acción de la Liga de Verano de la NBA. “Ha jugado mucho para un joven de su edad y a un alto nivel en ACB. Es lo suficientemente grande como para jugar fuera del balón, pero es un verdadero base”.

“Carácter, ambición, capacidad competitiva, descaro… son su sello de identidad y queremos que su desarrollo deportivo no inhiba estas señas propias de identidad. En el ámbito deportivo, a corto plazo, aclimatarse al estilo de trabajo día a día de nuestro programa. Detalles ofensivos, conceptos individuales y colectivos defensivos. Metafóricamente hablando, le vamos a dar las llaves del coche y él entiende que ser el base de Gonzaga no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad para la que está más que capacitado”, comentó para AS Jorge Sanz, ayudante en Gonzaga de Mark Few.

El protagonismo del jugador internacional en Gonzaga

Mario Saint-Supery sabe desde hace semanas que está llamado a ser una pieza clave en Gonzaga, una universidad privada de apenas seis mil estudiantes ubicada en una ciudad de 250.000 habitantes en el estado de Washington. Como recordaba Jorge Sanz, el programa de baloncesto dispone de recursos al nivel de un club de Euroliga y ocupa el centro de la escena deportiva en el campus, al no contar la institución con equipo de football.

En los últimos años, Gonzaga Bulldogs ha apostado fuerte por el talento internacional, aunque no todos han logrado consolidarse como protagonistas inmediatos. Bajo la dirección de Mark Few, Rui Hachimura —hoy jugador de Los Angeles Lakers— no empezó a tener un rol destacado hasta su temporada junior. En contraste, nombres como Filip Petrusev, Killian Tillie o Joel Ayayi apenas contaron con minutos en su año de debut. El programa también ha sido escala para figuras como Brandon Clarke, los hermanos Andrew y Ryan Nembhard, Kelly Olynyk o Domantas Sabonis, mientras que Ronny Turiaf se mantiene en la memoria como uno de los pioneros en abrir el camino.

¿Cuándo será el debut de Mario Saint-Supery en Gonzaga?

Mario Saint-Supery debutará oficialmente en NCAA y ante su afición con los Gonzaga Bulldogs el 4 de octubre durante el Numerica Kraziness in the Kennel, en el McCarthey Athletic Center. La jornada incluirá la presentación de jugadores y cuerpo técnico, concursos y un partido entre los propios miembros del equipo. Tras este evento, su siguiente compromiso será el 27 de octubre frente a Western Oregon y, posteriormente, el 3 de noviembre contra Texas Southern.