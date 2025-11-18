Las miradas hacia la NCAA desde la Liga Endesa no se centran únicamente en los jugadores españoles. Varios prospects han optado por aparcar su salto a la élite del baloncesto nacional para probar suerte en el baloncesto universitario. Uno de ellos fue Dame Sarr, tras poner fin a su etapa en el Barça Basket, pero es desde el Bilbao Basket de donde emerge ahora uno de los nombres propios de este arranque del curso 2025-26.

Thijs De Ridder lidera los Cavaliers de Virginia

El ala-pívot nacido en Brasschaat llegó a Bilbao Basket en julio de 2023 y, durante sus dos temporadas en el club vasco, dejó muy buenas sensaciones. En la última campaña firmó 9.3 puntos y 4.8 rebotes de media. Ahora, con 22 años, Thijs de Ridder decidió dar el salto a la NCAA con el objetivo de firmar una temporada de impacto y abrirse camino hacia un futuro posible en la NBA y unirse a la corta lista de belgas en la NBA como Ilunga-Mbenga o Ajay Mitchell.

Su estreno con los Cavaliers de Virginia no podría ser mejor: se ha consolidado rápidamente como uno de los líderes del programa en la ACC. El belga promedia 17.3 puntos y seis rebotes en cuatro encuentros, disputando 27.3 minutos por noche y firmando un notable 45.5% en triples. En el reciente duelo ante Marshall Thundering Herd, De Ridder brilló con 23 puntos y un 8/17 en el mapa de tiro, acompañado por otra de las grandes irrupciones europeas del curso, el alemán Johann Grunloh.

El exjugador de Bilbao Basket se ha convertido en una pieza clave dentro del engranaje de Ryan Odom, liderando a un programa que marcha 4-0 y que aguarda ahora sus primeros grandes exámenes ante Texas, Dayton y Maryland —la universidad de Guillermo del Pino— en diciembre. De Ridder se suma así a talentos como Neoklis Avdalas o Dame Sarr en la carrera por perfilar una posible candidatura al Draft de la NBA de 2026.

WWWWin ✅😉@UVAMensHoops stays undefeated as they defeated Marshall, 104-78. Four Cavaliers scored in double figures, led by @RidderThijs's 23 PT on 8-17 shooting. @M_Chosen1 added 18 PT on 7-9 shooting, including 4-5 from three-point range; @DallinHHall also added 18 PT pic.twitter.com/Z2dbTylYoL — ACC Digital Network (@theACCDN) November 15, 2025

El baloncesto de Bélgica al poder en NCAA

Junto a Thijs de Ridder, una de las grandes irrupciones europeas de la temporada en la NCAA, destaca otro talento belga. Matt Hodge, freshman de los Villanova Wildcats y afincado en Nueva Jersey desde 2022, firma 11.5 puntos y 3.3 rebotes de media, con una actuación sobresaliente ante los Queens Royals en la que sumó 18 puntos.