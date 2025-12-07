Rumbo esta vez a High Point, en el estado de Carolina del Norte, una ciudad de unos 115.000 habitantes que vio crecer a talentos como Bam Adebayo. Tras firmar su primera aparición en el March Madness de la NCAA la pasada temporada, donde cayeron ante Purdue, los Panthers encaran un nuevo curso con la intención de consolidar su identidad bajo la dirección de Flynn Clayman. El equipo sostiene su ambicioso proyecto gracias al gran rendimiento de dos de los jugadores españoles más destacados del curso 2025-26, llamados a ser piezas clave en esta etapa de crecimiento.

Owen Aquino es clave en High Point

La trayectoria de Owen Aquino está marcada por etapas singulares y por la decisión de seguir un camino poco habitual entre los jugadores españoles. Formado en la cantera del Real Madrid, dio el salto en 2021 a Central Pointe Christian HS antes de recalar en EFSC Titans, dentro del circuito JUCO. La pasada temporada debutó en la Division I de la NCAA con los Liberty Flames, firmando 8.6 puntos y 5.5 rebotes de promedio en su primera experiencia al máximo nivel universitario.

Aquino making it look too easy in the paint!! #GoHPU x #OnTheProwl pic.twitter.com/7VeqD5wPAX — HPU Men's Basketball (@HPUMBB) December 4, 2025

Tras un año destacado, Owen Aquino decidió entrar en el Transfer Portal y aceptar la propuesta de los Panthers de High Point. Desde su llegada, se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Clayman, especialmente en el apartado defensivo. El madrileño promedia 7.7 puntos, 5.3 rebotes y 2.7 asistencias en los 10 partidos disputados —todos como titular—, con 26.8 minutos por encuentro. Aquino se ha convertido en el segundo jugador más utilizado del equipo, únicamente por detrás del senior Cam’Ron Fletcher.

Conrad Martínez encuentra la estabilidad al fin en NCAA

High Point ha arrancado la temporada con un balance de 8-2, liderando por ahora la Big South, con el objetivo de conquistar el título de conferencia y regresar al March Madness. Gran parte de este éxito se debe al base de Granollers, Conrad Martínez, que forma junto al senior Rob Martin una pareja de directores de juego muy efectiva, aportando liderazgo y ritmo al equipo.

Formado en la cantera de Joventut Badalona, cuya salida causó gran revuelo, Conrad Martínez dio el salto a los Wildcats de Arizona, pero durante dos temporadas apenas tuvo oportunidades en uno de los grandes programas de la NCAA. Ahora, en High Point, por fin encuentra continuidad y regularidad, y la posibilidad de mostrar todo su repertorio desarrollado en la Penya. Hasta el momento, Martínez promedia 10.7 puntos y 3.5 asistencias en 10 partidos, con 22.3 minutos por encuentro, además de registrar un 37% de acierto en triples.

High Point se tiñe del talento español

El dúo formado por Owen Aquino y Conrad Martínez se está consolidando como una de las parejas más determinantes de High Point, ofreciendo actuaciones destacadas que han marcado la diferencia en varios encuentros. Ambos jugadores son clave tanto en la dirección del juego como en la intensidad defensiva, y su química en la pista ha sido fundamental para que los Panthers mantengan un balance de 8-2 en lo que va de inicio de temporada.

Aunque el equipo ha sufrido derrotas, como la caída ante UAB y la ajustada derrota frente a Southern Illinois Salukis, el binomio español sigue demostrando consistencia y capacidad para asumir responsabilidades en momentos críticos. Ahora, High Point se prepara para enfrentar duelos de máxima exigencia ante rivales de la conferencia como Bryant, Winthrop o Longwood, donde Aquino y Martínez tendrán la oportunidad de ratificar su influencia y seguir llevando al equipo hacia la cima de la Big South.