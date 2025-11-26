Gonzaga Bulldogs vs Michigan Wolverines, o lo que es lo mismo, Mario Saint-Supery contra Aday Mara, se enfrentarán en la final del Players Era Festival de la NCAA en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Con Graham Ike y Yaxel Lendeborg al frente, este partido pondrá bajo los reflectores a dos españoles llamados a definir el futuro del baloncesto español, en programas diseñados para brillar en el March Madness.

¿Cuándo se disputará el duelo entre Aday Mara y Mario Saint-Supery?

La gran final del Players Era Festival entre los Bulldogs y Wolverines no solo definirá al campeón, sino que también premiará al vencedor con un millón de dólares, mientras que el perdedor se llevará 500.000 dólares. Gonzaga (7-0) llegó a la final tras imponerse en sus dos partidos previos, incluyendo una victoria de 100-61 sobre los Terrapins de Maryland, donde Guillermo del Pino disputó 12 minutos y anotó 3 puntos. Mario Saint-Supery, nuevamente titular en el sistema de Mark Few, sumó 16 minutos en cancha, aportando 5 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes.

Michigan aplastó a Auburn 102-72, con cuatro jugadores de los Wolverines alcanzando dobles dígitos en anotación. Aday Mara, titular como center, disputó 16 minutos, sumó 5 puntos, capturó 8 rebotes y taponó 2 tiros. Con esta victoria, Michigan mantiene su récord invicto en la temporada y se asegura un lugar directo en la final del importante torneo de NCAA de este inicio de curso oficial.

La final se disputará esta próxima madrugada, a las 03:30 hora española (18:30 en Las Vegas), donde los Wolverines de Aday Mara o los Bulldogs de Mario Saint-Supery sucederán a Oregon, que el año pasado derrotó a Alabama 83-81. El Players Era Festival no solo promete emoción por el campeonato, sino también por el duelo entre dos de los españoles más destacados de la NCAA, y por seguir la evolución de Yaxel Lendeborg, uno de los prospects con posibilidades de entrar en la lotería del próximo Draft de la NBA.

“En este torneo de NCAA, cada minuto importa. Cada canasta es importante”

El Players Era Festival de Las Vegas comenzó con 18 programas universitarios, y hasta la noche del martes, horas antes del inicio del torneo, los equipos desconocían su hoja de ruta. Seth Berger, uno de los fundadores, anunció que en 2026 el torneo pasará a 32 equipos de la NCAA, aunque el diferencial de puntos que este año determinó a los finalistas seguirá siendo parte de la fórmula. “Es algo interesante, se parece al formato de la FIBA y se utiliza en los Juegos Olímpicos”, comentó Mark Few, de Gonzaga, sobre el sistema empleado en el Players Era.