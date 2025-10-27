Los Wolverines de Dusty May siguen con la pretemporada y lo hicieron en el mítico Madison Square Garden frente a St. John’s, en el estreno de Aday Mara con la camiseta de Michigan. Aunque el gran examen llegará el próximo 4 de noviembre ante los Golden Grizzlies de Oakland, en el Crisler Center de Ann Arbor, el center aragonés dejó sensaciones positivas en su primera aparición. Un inicio que apunta alto y en el que tres nombres propios pueden impulsar la carrera NCAA del español en su año junior.

Tres aliados clave para potenciar el juego de Aday Mara

Michigan se impuso por 94-96 a los Red Storm de St. John’s, dirigidos por el histórico Rick Pitino, con cinco jugadores en dobles dígitos y un Aday Mara destacado: 13 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y dos tapones para inaugurar un curso junior en NCAA que apunta a ser más sólido que sus dos campañas en UCLA. El internacional español aspira a liderar a los Wolverines hacia el March Madness dentro de la exigente Big Ten, mientras mantiene en el horizonte la posibilidad de presentarse al Draft de la NBA de 2026. Tres nombres propios pueden resultar determinantes para potenciar su crecimiento en Ann Arbor.

First five at MSG pic.twitter.com/fvtIjQtQ3t — Michigan Men's Basketball (@umichbball) October 25, 2025

Dusty May

Aday Mara deja atrás su etapa de dos años en UCLA para las órdenes de Mick Cronin y ahora espera dar el salto definitivo con Dusty May. El head coach de Terre Haute será clave en su segunda temporada al frente de Michigan, tras su gran periplo por Florida Atlantic, y uno de los objetivos marcados será encontrar la mejor versión de Mara en un caso parecido al visto con Danny Wolf, actual jugador de Brooklyn Nets, o Vladislav Goldin. Llegar al sistema de May significa tener protagonismo y Aday Mara deberá ser regular de manera bidireccional a lo largo de su año Junior en NCAA.

Getting better every day pic.twitter.com/8WwOeblItm — Michigan Men's Basketball (@umichbball) October 26, 2025

Elliot Cadeau

Se espera que Elliot Cadeau, base de Michigan llegado desde los Tar Heels de North Carolina, transforme la ofensiva de los Wolverines gracias a su velocidad, su capacidad para penetrar hasta el aro, su dominio del pick&roll y su eficacia en los contraataques. El sábado por la noche en el Madison—Cadeau, natural de Brooklyn—demostró su influencia con nueve puntos y nueve asistencias. Su combinación junto a Aday Mara podría resultar clave para el éxito del internacional español en Michigan.

Yaxel Lendeborg

El alero puertorriqueño Lendeborg se perfila como uno de los grandes nombres de la temporada 2025-26 en la NCAA, tras descartar presentarse al Draft NBA de 2025 y trasladarse de UAB a Michigan para su tercer año universitario. Muchos analistas lo ven como un posible pick de lotería en el Draft de 2026. En el duelo ante St. John’s, Lendeborg brilló con 25 puntos, diez rebotes y cuatro asistencias. Formar un binomio junto a Aday Mara podría ser determinante tanto para el desarrollo del boricua como para el español, además de potenciar las opciones de éxito de los Wolverines cuando llegue marzo.