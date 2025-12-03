El Real Madrid está viendo cómo varios de sus principales talentos de cantera optan por dar el salto a la NCAA para continuar su desarrollo y abrirse camino hacia un futuro en el Draft de la NBA. Uno de los casos más destacados es el de Sidi Gueye, uno de los prospects más prometedores de los últimos años de la cantera blanca, cuyo primer mes en la liga universitaria estadounidense está lejos de lo esperado.

Poco protagonismo de Sidi Gueye en los Wildcats de Arizona

Tommy Lloyd ha construido un roster cargado de freshmen prometedores, sin perder de vista el objetivo de avanzar lo máximo posible en marzo. El programa de la Big 12 de NCAA en Tucson ha alcanzado el Sweet Sixteen en las dos últimas temporadas, pero no disputa la ronda de Elite Eight desde 2015. Entre estos novatos destacan perfiles internacionales como Mabil Mawut, Ivan Kharchenkov —con pasado en el FC Bayern— y, también Sidi Gueye.

Sidi has officially signed 🐻⬇️ pic.twitter.com/JZAS6DGvk7 — Arizona Basketball (@ArizonaMBB) April 30, 2025

El escolta alemán es, hasta ahora, el único freshman que ha entrado en la rotación de Tommy Lloyd durante este primer mes de competición de la NCAA, con una Arizona invicta (7-0) y situada en el segundo puesto de los rankings, solo por detrás de Purdue. Mientras tanto, Sidi Gueye no ha logrado hacerse un hueco en el esquema de los Wildcats y se enfrenta a la posibilidad de un año con escaso protagonismo.

Sidi Gueye fue el último en llegar al campus de Arizona, pese a haber aceptado la propuesta del programa de Tucson en abril, tras el contacto con Jack Murphy, mano derecha de Tommy Lloyd. Los problemas con el visado retrasaron su llegada a Estados Unidos hasta finales de agosto, lo que hizo que comenzara más tarde la pretemporada con su universidad. “Aquí todo es muy rápido”, reconoció Gueye durante sus primeros días en el campus. “Solo tienes que ser mejor y aprender. El primer entrenamiento fue muy difícil. Mi inglés no es muy bueno y tuve problemas para entender lo que estaban diciendo”.

El excanterano del Real Madrid que sigue los pasos de otros talentos españoles como Conrad Martínez o Helena Pueyo en Arizona, promedia en su primer mes de competición 4,5 minutos por partido en cuatro encuentros, con 1,8 puntos y un rebote por encuentro. Su actuación más destacada llegó ante los Pioneers de Denver en el McKale Memorial Center de Tucson —con 13.556 espectadores—, donde disputó seis minutos y anotó tres puntos. Por delante de Gueye en la rotación se sitúan jugadores clave como el junior lituano Motiejus Krivas, que promedia 10 puntos y 7,7 rebotes.

Partidos de Sidi Gueye en el inicio de NCAA 2025-26