El Real Madrid quiere seguir escalando posiciones en la Euroliga después de un inicio complicado, sobre todo lejos del Movistar Arena. Su próximo rival, el Anadolu Efes, llega al partido con cambios significativos en el banquillo y con un horizonte dubitativo por la elección del nuevo entrenador. Sin embargo, hay jugadores que vienen en forma y se presentan como un peligro constante para los de Scariolo.

Isaia Cordinier ya fue una pesadilla del Barça Basket antes del Real Madrid

Isaia Cordinier, que fue uno de los deseos del mercado del Real Madrid, se postula como la gran amenaza para el conjunto madridista por su rol en el Anadolu Efes y por su estado de forma. Viene de haber sido el verdugo del Barça Basket y de Xavi Pascual hace apenas una semana. El exterior francés, que fue el máximo anotador de su equipo con 14 puntos, sentenció el partido con dos tiros libres en el último segundo que dieron la victoria a los turcos por 74-73.

Esta temporada, Cordinier está firmando números más que notables con un Anadolu Efes que no atraviesa un buen momento y que acaba de destituir a Igor Kokoskov. El francés promedia 11,8 puntos, 3,3 rebotes y 1,6 asistencias por partido en la Euroliga, con un acierto cercano al 48,6% en tiros de campo y 36,4% en triples, estadísticas que lo convierten en una amenaza real para rivales de alto nivel como el Real Madrid.

La temporada de Isaia Cordinier con Anadolu Efes

En un Anadolu Efes que ha iniciado la temporada por debajo de las expectativas, ocupando la decimoquinta posición en la Euroliga con un balance negativo de 5-8. Isaia Cordinier se mantiene como uno de los pocos jugadores capaces de marcar las diferencias. Los problemas que se ha encontrado el conjunto turco y que han provocado el cambio en el banquillo es la dificultad que han tenido para mantener la consistencia en ataque y defensa.

Según un estudio de Clutch Data de la anterior jornada de la Euroliga, entre los puntos altos del equipo se encuentra Isaia Cordinier, que ha rendido por encima de lo esperado en algunas estadísticas determinantes en el juego. Por ejemplo, su proyección de puntos esperados (xPts) era de 8, pero logró duplicar esa cifra al anotar 16 puntos, incluyendo lanzamientos de alta dificultad. Su rendimiento sobresaliente (+8 puntos por encima de lo esperado) se apoyó en un impresionante 100% de efectividad en tiros de campo y un 85% en tiros libres, consolidándolo como uno de los jugadores más consistentes de la competición.

¿Cuándo y dónde ver el Anadolu Efes vs Real Madrid de Euroliga?

Anadolu Efes y Real Madrid se verán las caras en la jornada 14 de la Euroliga en un partido de necesitados. El encuentro se disputará este próximo jueves 4 de diciembre en casa de los turcos a las 18:15 horas. El choque se podrá seguir en directo a través de Movistar, por el canal #Vamos.