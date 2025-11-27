La semana de Euroliga está marcada por los entrenadores, donde no para de haber movimientos en los banquillos de equipos importantes con proyectos ambiciosos, pero con resultados negativos en estas primeras 13 jornadas disputadas. El último técnico perjudicado ha sido cesado tras un tropiezo desastroso en la competición y el club ya busca sustituto.

Igor Kokoskov cesado de Anadolu Efes tras caer en Euroliga

El Anadolu Efes ha decidido poner fin a la etapa de Igor Kokoskov en el banquillo tras la dura derrota sufrida ante el AS Mónaco por 36 puntos en Euroliga. El equipo turco se encuentra en la zona baja de la Euroliga tras un inicio de temporada decepcionante, con ocho derrotas y tan solo cinco victorias. El club ha considerado que los resultados y el rendimiento no responden a la inversión ni al nivel de la plantilla, por lo que ha decidido cambiar el rumbo.

Esta salida se suma a una sorprendente cascada de movimientos recientes en la Euroliga, con varios entrenadores saliendo en apenas 13 jornadas disputadas: Sfairopoulos fue despedido en el Estrella Roja, Joan Peñarroya fue cesado en el Barça, Ettore Messina dimitió en el Olimpia Milano y Zeljko Obradovic dejó de forma irrevocable el banquillo del Partizán de Belgrado. Además, en Israel se especula con la inminente destitución de Oded Kattash en el Maccabi. Una muestra clara de la enorme presión que viven los técnicos en la mejor competición del baloncesto europeo.

Anadolu Efes en el mercado de fichajes de entrenadores Euroliga

Como ha informado Anadolu Efes en el comunicado oficial, Radovan Trifunović se quedará al frente del equipo de manera provisional, ejerciendo como técnico principal mientras la directiva evalúa candidatos para el cargo definitivo. Trifunović, conocido por su trabajo en el desarrollo de jóvenes jugadores, asumirá la responsabilidad de estabilizar al equipo y preparar el próximo compromiso de Euroliga contra el Real Madrid.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.



Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025

Entre los posibles sustitutos se ha hablado de entrenadores con experiencia en la Euroliga y en proyectos ambiciosos. Xavi Pascual, quien recientemente debutó en su segunda etapa en el Barça Basket, era un nombre que el Anadolu Efes había intentado fichar en el pasado, incluso mientras dirigía al Zenit, pero actualmente no está disponible. Por ello, el club deberá explorar otras opciones dentro del mercado europeo para encontrar un relevo. Nombres como Trinchieri o entrenadores que acaban de ser cesados, como Sfairopoulos o Joan Peñarroya, podrían tener opciones.

Entrenadores Euroliga que están libres