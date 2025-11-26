La Euroliga atraviesa una semana convulsionada tras la sorprendente dimisión de una de sus figuras más emblemáticas de la competición. El técnico de uno de los clubes que peor ha comenzado el curso ha presentado su dimisión y renuncia al cargo tras no verse capacitado para revertir la situación. La directiva ya busca sustituto en el mercado y los primeros nombres asoman.

Obradovic dimite como entrenador del Partizan de Belgrado

Partizán de Belgrado vive horas agitadas tras la renuncia de Zeljko Obradovic. Desde Serbia apuntan que el legendario entrenador ha decidido dejar el banquillo después de una serie de malos resultados en la Euroliga y tensiones internas. La dura caída frente al Panathinaikos por 91-69, que ha situado al equipo en la antepenúltima posición con un balance negativo de 4-9, ha terminado por acelerar una decisión que ya parecía gestarse desde hace tiempo.

La salida de Obradovic, figura histórica del baloncesto europeo, del Partizan y ganador de múltiples Euroligas, puede marcar un punto de inflexión para el club de Belgrado, que deberá elegir adecuadamente un sustituto que no tendrá fácil igualar los registros del técnico serbio. Además, con 65 años y una carrera repleta de éxitos, su despedida podría significar también el cierre definitivo de su etapa en los banquillos.

Estos son los nombres que suenan para el banquillo del Partizan tras Obradovic

El nombre que suena con más fuerza para asumir el banquillo del Partizan es el de Andrea Trinchieri, un técnico muy familiarizado con el club y con experiencia reciente en la Euroliga con el Zalgiris Kaunas. Su estilo de juego, basado en un control táctico meticuloso y en la gestión cercana del vestuario, encajaría con la necesidad inmediata del equipo de recuperar solidez y orden competitivo tras un arranque de temporada caótico.

Además de Trinchieri, en Belgrado se barajan perfiles alternativos por si la negociación no prospera. Entre ellos aparecen entrenadores con experiencia en Europa y en ligas de alto nivel, capaces de ofrecer una reacción rápida en mitad del curso. Luca Banchi, Sasa Obradovic o Sfairopoulos, que están libres en el mercado, podrían aparecer como otras opciones para Partizan.

Carta de despedida de Obradovic del Partizan

Estimados aficionados del Partizan:

Hace cuatro años y medio regresé a mi querido club y, junto a vosotros, comencé a vivir el sueño más hermoso. Mi deseo y objetivo era que nuestro Partizan volviera a la Euroliga después de diez años, y lo conseguimos juntos. Gracias a vuestro apoyo, los partidos de nuestro amado club se transformaron en algo más que baloncesto. Lamentablemente, ha llegado el momento de asumir la responsabilidad por todo lo que no ha salido bien esta temporada y presentar mi renuncia irrevocable.

Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han respaldado al club durante estos años: al presidente y a los miembros de la Junta Directiva, a todos los trabajadores del club y también a nuestros patrocinadores.

Mi gratitud se extiende a todos los jugadores que han estado con nosotros en este período, así como a mi cuerpo técnico, del que tantas veces he dicho que es el mejor que he tenido. Y, por supuesto, mi mayor agradecimiento es para vosotros, los aficionados del Partizan.

Gracias por vuestro apoyo incondicional, vuestro respeto y el amor que me habéis mostrado en cada momento a lo largo de estos años.

Siempre uno de los vuestros, eternamente agradecido.