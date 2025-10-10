Las primeras jornadas de Euroliga han supuesto un terremoto en algunos clubes de la competición que han invertido mucho dinero en sus plantillas y que el inicio no ha sido el esperado. De hecho, uno de los equipos con más tradición del continente va a llevar a cabo un cambio en el banquillo, trayendo de regreso a un técnico reputado en Europa y con pasado en la entidad.

Estrella Roja se carga a Ioannis Sfairopoulos en el inicio de Euroliga

El Estrella Roja de Belgrado ha confirmado la destitución de Ioannis Sfairopoulos tras un inicio de temporada por debajo de las expectativas. El técnico griego, que llevaba dos años al frente del conjunto serbio, deja el cargo después de un arranque con tres derrotas consecutivas entre Euroliga y Liga ABA. La decisión, según indicó el propio club en el comunicado oficial, fue tomada en consenso tras una reunión entre la directiva y el cuerpo técnico.

Durante su etapa en el banquillo, Sfairopoulos ha logrado cuatro títulos, incluyendo la Liga ABA y el Campeonato de Serbia, además de clasificar al equipo para el Play-In de la Euroliga la pasada temporada. El club agradeció públicamente su papel en el club y ya tiene sustituto.

Sasa Obradovic es el elegido por Estrella Roja

Tal y como apuntan varios medios de Serbia, el Estrella Roja ha decidido apostar por Saša Obradović como nuevo entrenador tras la destitución de Ioannis Sfairopoulos, cerrando así el regreso de un técnico que ha estado siempre muy vinculado al club serbio. Aunque la confirmación oficial aún no se ha producido, el acuerdo entre las partes es total y el técnico volverá al banquillo rojiblanco.

El entrenador serbio, que llega después de vivir una exitosa etapa en el AS Mónaco, donde consolidó su reputación en el baloncesto europeo, cuenta con el respaldo de la directiva y de exjugadores del club, como Marko Simonović, que ha mostrado su respaldo al fichaje de Obradovic, destacando que puede dar estabilidad a un vestuario con mucho ego.

Entrenadores Euroliga que están libres

En caso de que el fichaje de Sasa Obradovic por Estrella Roja no saliera adelante, el conjunto serbio podría tener otras opciones interesantes encima de la mesa, en una lista con entrenadores reputados en el baloncesto europeo que en estos momentos no tienen un proyecto entre sus manos.