Cuando parecía que el mercado de fichajes Euroliga 2025-26 se estabilizaba, una operación a punto de cerrarse ha revolucionado las redes sociales y los despachos de los grandes clubes. Según adelantó el medio especializado Sportkub, un jugador de primer nivel con experiencia NBA y pieza clave en su equipo actual, está a punto de cerrar su marcha en calidad de cedido desde AS Monaco Basket a Estrella Roja de Belgrado (Crvena Zvezda).

Giro en el mercado: de Mónaco a Belgrado

La noticia, inicialmente publicada por Sportklub, fue rápidamente amplificada por periodistas reputados como Matteo Andreani, Andrea Calzoni y Luca D’Alessandro, quienes confirmaron que el acuerdo está “prácticamente cerrado” y que el jugador se unirá al equipo serbio próximamente. Según Andreani, “el acuerdo será cerrado muy pronto”, mientras que Calzoni añadió su ya característica batería de emoticonos para dar a entender que el fichaje es inminente.

Donatas Motiejūnas is set to join Crvena Zvezda from Monaco, on loan.

As reported by @sportklub, @Andrea__Calzoni ,deal will be closed soon. pic.twitter.com/XPmCYubYsJ — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) October 2, 2025

Donatas Motiejūnas, fuera de los planes del AS Mónaco: una cesión con múltiples lecturas

El fichaje de Donatas Motiejūnas, cambiando AS Mónaco por Estrella Roja en calidad de cesión, supone uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes Euroliga 2025-2026. El pívot lituano, con experiencia en la NBA y en varias ligas europeas de primer nivel, no formaba parte del núcleo principal en la rotación de Sasa Obradovic la pasada temporada.

Motiejūnas, que apenas disputó 13 partidos en Euroliga con la camiseta del Mónaco en la última campaña, firmó medias de 6,4 puntos y 2,9 rebotes por encuentro, muy alejadas de su mejor versión. Esta bajada de protagonismo, unida a la voluntad del club monegasco de ajustar su masa salarial, ha terminado derivando en una salida “estratégica para soltar lastre”.

A sus 34 años, el internacional lituano busca reencontrar sensaciones en un equipo donde pueda ser importante, y todo apunta a que en Estrella Roja tendrá ese rol que echó en falta en el Principado. La cesión también responde a la necesidad del club serbio de apuntalar su juego interior con un perfil experimentado y físico, de cara a competir con garantías en la exigente Euroliga. Que no sea un traspaso habla claro que AS Mónaco no ha perdido la confianza en Mtiejünas aún.

Un traspaso con múltiples lecturas

La llegada de Donatas Motiejūnas a Estrella Roja no es solo una cesión más: es una jugada maestra en el tablero del mercado Euroliga. Con este movimiento, Estrella Roja refuerza su ya temible juego interior y lanza un mensaje rotundo a sus rivales: va en serio esta temporada. Por su parte, el AS Mónaco aligera su rotación y libera espacio salarial en una plantilla de altísimo coste.

Pero, ¿es este el principio del final de Motiejūnas en la élite o el renacer de un pívot con talento de sobra para dominar en Europa? Este traspaso inesperado reabre el debate sobre cómo los grandes clubes mueven ficha en silencio, lejos del ruido mediático, pero con operaciones quirúrgicas que pueden cambiar el rumbo de la competición. Sin duda, este fichaje dará que hablar en la Euroliga las próximas semanas.

Dato curioso: un políglota inesperado

Lo que muchos aficionados no saben es que este pívot no solo destaca por su envergadura y talento, sino también por sus habilidades lingüísticas: habla con fluidez cuatro idiomas (lituano, inglés, ruso y francés), lo que le ha facilitado su adaptación a distintas ligas europeas durante su carrera. Además, durante su paso por China fue imagen de una marca de tecnología que lo promocionó como “el pívot más conectado del mundo”.