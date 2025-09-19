La Euroliga se encuentra a las puertas de su inicio, generando gran expectación por una temporada que se avecina muy igualada hasta el final. Sin embargo, uno de los finalistas todavía no ha cerrado completamente su plantilla, lo que añade incertidumbre en estas próximas semanas de mercado. La directiva espera dar salidas a varios jugadores y no se descarta algún fichaje más para completar un roster que tenga el objetivo de pelear por el título.

AS Mónaco se quiere desprender de Nick Calathes y Donatas Motiejunas

El AS Mónaco quiere hacer una limpia en su plantilla de cara a la próxima Euroliga, y los veteranos Nick Calathes y Donatas Motiejunas estarían claramente señalados como prescindibles. A pesar de haber firmado contratos para la temporada 2025-26, ambos jugadores no entran en los planes del club monegasco, dando a entender que la dirección deportiva quiere dar paso a jugadores más jóvenes.

La decisión del AS Mónaco llega en un momento de reorganización del roster, tras los recientes fichajes de Nedovic y Michineau y la consolidación de una base de diez jugadores. Dar salida a Calathes y Motiejunas obligará al club a moverse en el mercado, especialmente para reforzar el juego interior, donde actualmente solo cuentan con cuatro jugadores y se echa en falta altura y físico en el puesto de pívot.

Otras salidas en AS Mónaco y una continuidad clave

Otra de las bajas que tendrá AS Mónaco en los próximos días será la de Jordan Loyd, que está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Anadolu Efes. Su posible marcha también abriría un hueco a la dirección deportiva a reforzar el perímetro de cara a la próxima temporada.

En paralelo, AS Mónaco ha confirmado la continuidad de Mike James, lo que representa una noticia alentadora para el equipo y sus aficionados. A pesar de los rumores que surgieron este verano y del conflicto disciplinario que protagonizó la pasada temporada, el veterano base estadounidense seguirá formando parte del roster, aportando su experiencia, liderazgo y puntos.

Plantilla AS Mónaco 2025-26

Bases: David Michineau, Nick Calathes, Matthew Strazel y Mike James.

Escoltas: Elie Okobo, Jordan Loyd, Juhann Begarin y Nemanja Nedovic.

Aleros: Alpha Diallo y Terry Tarpey.

Ala-pívots: Jaron Blossomgame y Yoan Makoundou.

Pívots: Daniel Theis, Kevarrius Hayes, Donatas Motiejunas y Nikola Mirotic.