El Real Madrid Baloncesto se ha movido este mercado de fichajes como pocos equipos de la Euroliga han hecho. Al plantel han sumado a talentos como Theo Maledon, Gabriele Procida, Chuma Okeke, entre muchos otros. Sin embargo, cuando parecía que la plantilla estaba cerrada, irrumpió un fichaje bomba, una de las estrellas del Eurobasket parecía poder llegar, Jordan Loyd.

Jordan Loyd, codiciado por el Real Madrid, toma una decisión

Hace semanas que Jordan Loyd y el Real Madrid Baloncesto protagonizan uno de los culebrones del mercado de fichajes Euroliga. Su nombre apareció de la noche a la mañana, pero irrumpió con fuerza. Su llegada no era nada sencilla, primero había que pagar un traspaso y luego abonar los de derechos ACB en posesión de Valencia Basket. Además, la posible salida de Mike James, jugador de perfil similar, complicaban que AS Mónaco fuera a poner la venta sencilla.

🚨⏳Jordan Loyd will sign a 1-year contract with Anadolu Efes Istanbul



All done between the parties and total agreement.#EuroLeague #AnadoluEfes #Efes pic.twitter.com/0QVSD0soek — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) September 13, 2025

Los escollos que hacían que Jordan Loyd se moviese entre estos dos equipos Euroliga en el mercado de fichajes no eran pocos. Sin embargo, con la confirmación de que Mike James permanecería en el principado, se volvió a insuflar ilusión en los aficionados del Real Madrid Baloncesto. No obstante, finalmente no se producirá. Según ha informado el insider Euroleague Andrea Calzoni, el escolta de AS Mónaco firmará por Anadolu Efes.

¿El Real Madrid da su plantilla por cerrada o busca un escolta anotador?

Gran parte de la afición antes de los rumores de Jordan Loyd ya daban por bueno el mercado de fichajes Euroliga realizado. Actualmente, muchos se preguntan si el movimiento por el escolta polaco fue una oportunidad de mercado en vista del Eurobasket hecho y la poca participación que tiene en su club o si era un perfil que necesitan. Con su marcha a Anadolu Efes, la duda es si buscarán otro jugador similar.

🤯 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗 𝗞𝗥𝗔𝗠𝟯𝗥 🤯



In one of the best individual performances in #EuroBasket Qualifiers history, David Kramer put up 43 POINTS for Germany! 🇩🇪 pic.twitter.com/lzrIN2Tc2F — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 22, 2024

A pesar de la salida de Hugo y Musa, el Real Madrid incorporó a Theo Maledon y David Kramer, dos manejadores de máximo nivel. Ya en plantilla el pasado curso, entre sus pequeños, estaban Campazzo y Feliz en el puesto de base y Llull y Abalde para la posición de escolta. Seis jugadores para dos posiciones abren el debate de si, realmente, los blancos tienen hueco para un 2 anotador.