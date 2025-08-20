La temporada del Real Madrid Baloncesto ha tenido sus claros y sus sombras. Si bien la consecución, además con brillantez, del título de Liga Endesa fue un broche de oro para la campaña, por momento el juego fue poco fluido. Actualmente, las estrellas que conforman su roster se encuentran disputando o preparando sus torneos continentales. Bruno Fernando con Angola, Tavares con Cabo Verde, Maledon con Francia, Andrés Feliz con República Dominicana, etc.

La revelación del Real Madrid Baloncesto quiere seguir con su racha

El pasado curso, varios de los nuevos integrantes del Real Madrid Baloncesto tuvieron una aclimatación compleja al equipo. Algunos, como Rathan-Mayes o Dennis Smith, nunca lograron cambiar su rol. Otros, como Andrés Feliz o Bruno Fernando, fueron de más a menos. En este sentido, el dominicano quiere mantener la línea ascendente y parece que va por buen camino. El ‘Tigre de Guachupita’ ya se prepara para la Americup y con exhibición previa incluida.

📸 Imágenes del Clásico Caribeño 🇵🇷🏀🇩🇴 en el Clemente. pic.twitter.com/RRdcT46yoj — Selección de Baloncesto de la República Dominicana (@RDBSeleccion) August 18, 2025

La Americup comienza este fin de semana y República Dominicana es una de las grandes favoritas del torneo. Karl Anthony Towns, Ángel Delgado o Jean Montero, si acaba recuperándose, conforman un roster de ensueño. Sin embargo, a pesar del caché de estas piezas, Andrés Feliz es uno de los jugadores más destacados del equipo. A pocos días de arrancar competición oficial se exhibió frente a Puerto Rico, otro potente cuadro. En un choque muy igualado, el jugador del Real Madrid Baloncesto fue el segundo máximo anotador de su plantel con 15pts.

Andrés Feliz, un líder para República Dominicana en la Americup

La fase de grupos de República Dominicana constará de una primera fase de grupos en la que tendrán que verse las caras con Nicaragua, Argentina y Colombia. Los dominicanos llegan con confianza en sus opciones. El propio presidente de la federación dominicana quiso poner en valor el salto competitivo de sus piezas esta temporada con sus clubes y Andrés Feliz no podía quedarse en el tintero: “Venimos con nuestros jugadores elites. Un Feliz que viene del Real Madrid; Delgado de Turquía. Venimos con un buen equipo a dar un buen espectáculo”.

El buen partido de Andrés Feliz frente a Puerto Rico parece la antesala de lo que podría ser un gran torneo para él, en unas declaraciones para El Nuevo Diario se mostraba ilusionado: “Estoy contento y orgulloso de estar disponible desde el primer día para representar a la patria“. Sin duda, un proyecto ganador para el jugador del Real Madrid Baloncesto que podría terminar alzando otro trofeo a los cielos como ya hizo con el de Liga Endesa ACB hace tan solo unos meses.