El Real Madrid Baloncesto, a pesar de no haber atravesado un ocaso competitivo, ha querido darle una vuelta a la sección. El equipo que logró alzar el título de Liga Endesa ya se prepara para una nueva temporada cargada de novedades. Desde Sergio Rodríguez y Martynas Pocius en la sala de máquinas, hasta Sergio Scariolo en el banquillo, sin obviar los fichajes. Los blancos han decidido poner la carne en el asador. Florentino Pérez abre el grifo a la sección.

Las pasadas temporadas del Real Madrid Baloncesto estaban lejos de la austeridad. Los blancos ya contaban con un presupuesto elevado dentro de la ACB y Euroliga. A pesar de ello, parece que la nueva era dentro del conjunto blanco vendrá con una inyección económica. Según ha informado el prestigioso periodista especializado en la sección del club blanco, Víctor Colmenarejo, Florentino Pérez ha decidido invertir en este proyecto incipiente y ya se preparan para asaltar los cielos. Parece que esas etapas en las que piezas importantes como Yabusele o Poirier salían del conjunto por no tener capacidad de cumplir las demandas queda atrás.

Acorde a la información que ha aportado el profesional reputado, el Real Madrid Baloncesto ha informado de que la masa salarial subirá. De hecho, como bien comenta el experto en información del club blanco, la sustitución de piezas de bajo coste como Hugo o Ndiaye, por perfiles de más caché, como Okeke y Procida, son algunas de las partes más visibles del movimiento. La apuesta podría alejarle aún más de un Barça Basket en constantes recortes, aunque podría servirle para competir con los grandes músculos económicos de la Euroliga.

Una Euroliga más competitiva de que nunca pide inversión

Uno de los grandes motivos de esta ampliación presupuestaria apunta a ser el inicio de ciclo, que la nueva dirección técnica y el nuevo entrenador arranquen con éxitos. Sin embargo, el nuevo formato de Euroliga y las incorporaciones de proyectos como Dubai BC o Hapoel Tel Aviv también son alicientes a la inversión. El nuevo formato, con más equipos y más partidos, va a exigir una mayor rotación y, por tanto, plantillas más largas. Además, a las millonarias inversiones de los griegos y los turcos ahora se suman nuevos postores, por lo que el Real Madrid Baloncesto, para no quedarse atrás, parece dispuesto a invertir.

