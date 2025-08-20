Todo preparado en Madrid para el duelo España vs. Alemania, o lo que es lo mismo, actuales campeones del Eurobasket y campeones del mundo. En la antesala del Eurobasket 2025, España y Alemania medirán fuerzas en un partido de preparación que servirá como aperitivo del torneo continental. Tras este primer choque, ambas selecciones volverán a enfrentarse en un segundo encuentro el próximo 23 de agosto en Colonia, en lo que promete ser una doble cita de alto nivel antes del gran campeonato. Un duelo que tendrá un foco de atención importante en clave de Real Madrid.

¿Estará David Krämer en el España vs Alemania?

El nuevo fichaje del Real Madrid no estuvo presente por molestias en la Supercopa disputada en el SAP Garden de Múnich, donde Alemania finalizó segunda, cayendo en la final ante Serbia por 81-91. Mumbrú, igual que sucede con Scariolo en España, debe lidiar con molestias y bajas antes del inicio del Eurobasket y no pudo contar con Kratzer, Daniel Theis ni David Krämer, dejando en duda su participación en el primero de los duelos ante España.

Krämer lleva tres partidos consecutivos sin entrar en pista (Eslovenia, Turquía y Serbia), pero es un pilar indispensable dentro del engranaje de Álex Mumbrú de cara al Eurobasket; incluso si finalmente es de la partida, Krämer puede seguir desarrollando un Big 3 temible junto a Dennis Schröder de Sacramento Kings y Franz Wagner de Orlando Magic.

Jugador clave para Álex Mumbrú

El pasado 11 de julio se hizo oficial la llegada de David Krämer al Real Madrid, que dirigirá Sergio Scariolo tras su paso por Covirán Granada y La Laguna Tenerife. Fijo para Mumbrú el fichaje del Real Madrid; aguarda su posible vuelta después de varios días alejado de las pistas. Alemania se concentró en Málaga de cara a la preparación del Eurobasket 2025, con un primer duelo amistoso ante Eslovenia y victoria 89-103 de los pupilos de Mumbrú, con David Krämer anotando 18 puntos en 20 minutos disputados.

Tras aquel prometedor debut del nuevo fichaje del Real Madrid, el jugador no volvió a tener minutos en los encuentros posteriores frente a Eslovenia, Turquía y Serbia, donde el protagonismo recayó en figuras como Schröder, Franz Wagner e Isaac Bonga. Superada la Supercopa, Alemania ha regresado a las sesiones de entrenamiento y todo apunta a que Krämer dispondrá de minutos en alguno de los dos amistosos entre España y Alemania antes del inicio del Eurobasket 2025, cita a la que la selección germana llegará para hacer su debut en Tampere ante Montenegro.

Los 14 presentes de Alemania en la lista