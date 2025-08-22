Alemania se encuentra sumida en una fase preparatoria del Eurobasket 2025. La plantilla germana sigue enfocada en seguir creciendo y ajustando conceptos para lograr alzar el título al aire y revalidar con el torneo europeo, el Mundial obtenido en la última cita internacional. Para ello, cuentan con numerosas piezas de primer nivel. Franz Wagner, Tristan Da Silva o Dennis Schroder ya afilan sus armas.

Dennis Schroder habla sin tapujos, una carrera con luces y sombras

La estrella de la selección alemana, Dennis Schroder, se encuentra siendo uno de los referentes en esta fase previa al torneo internacional. Mismamente, en el amistoso frente a España se pudo ver al líder de Alemania cuajar un partido excelso y acabar matándolo con una canasta de mucho mérito. Sin embargo, no ha sido el único motivo por el cual el capitán de la vigente campeona del mundo ha sido noticia antes del Eurobasket. La entrevista para el medio alemán Stern ha abordado muchos temas de interés.

Dennis Schroder siempre ha sido un jugador díscolo y él mismo lo admite: “He cometido errores, no soy perfecto. Sin embargo, está mal juzgar a alguien a quien no conoces bien“. No obstante, ha querido aprovechar el altavoz para poner de manifiesto algunas desigualdades que considera importantes. El capitán de Alemania no se mordió la lengua para hablar de racismo en Alemania.

La estrella de Alemania se sincera antes del Eurobasket 2025

La estrella de Alemania habló de su momento como abanderado en los JJOO, un sueño de cuando era niño desde que vio a Dirk, pero con algunos matices: “En aquel entonces, pensé: ¡Qué genial! No puede haber mayor reconocimiento” (…) “Hoy, sin embargo, lo sé: es un gran honor, pero nunca será lo mismo para mí que para Dirk. No recibiré el mismo cariño en este país por ser de piel oscura“.

En este sentido, Dennis Schroder también ha querido problematizar sobre como las redes funcionan de altavoz para determinado tipo de discursos: “Este es un problema social, y las redes sociales solo exacerban esta superficialidad y odio“. Además, se muestra crítico, a pesar de ser una estrella del Eurobasket, de haber sido abanderado o haber alzado un Mundial, no se queda ahí: “El hecho de que me permitieran ser abanderada no mejora esta historia”.