El mercado de fichajes y el inicio de competición internacional parecen estar siendo fuente de alegrías para David Kramer. Su llegada al un club como el Real Madrid Baloncesto ya sería motivo de júbilo, pero es que además en su primer encuentro este verano con Alemania ha tenido una actuación más que notable. En este contexto, las palabras para un reportaje realizado por FIBA cobran más sentido.

David Kramer y Dennis Schröder, un consejo que le ha llevado a lo más alto

David Kramer ha tenido una carrera algo irregular. Un truncado salto NBA y unas primeras etapas complicadas en Euroliga parecían situar el nivel del escolta en otro escalafón. Sin embargo, en la actualidad, el flamante fichaje del Real Madrid Baloncesto está de dulce. Algo ha tenido que ver en esto Dennis Schröder, que siempre fue exigente con él. En su etapa en Braunschweig, donde la estrella NBA es máximo accionista, compartieron esta anécdota: “Hubo una racha en la que tuve algunas dificultades. Me llamó y me dijo que tenía que ser un líder; no podía tener dos malos partidos seguidos (…) me encantó”.

🥵 David Kramer is 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗙𝗜𝗥𝗘, dropping 5 triples in the first half for @CB1939Canarias!#BasketballCL pic.twitter.com/Z4YPwgl3lO — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 18, 2024

La relación entre David Kramer y Dennis Schröder ya viene de atrás. A pesar de que por el duro consejo se pueda interpretar un ambiente hostil sin el contexto adecuado, nada más lejos de la realidad. Ahora es todo un jugador de pleno derecho del Real Madrid, pero en sus inicios ya tuvo su apoyo tras salir del Bayern: “Quería jugar al baloncesto. Dennis (socio mayoritario del Braunschweig) me habló y me dijo que querían crecer con jóvenes jugadores alemanes. Creyeron en mí; fue una de las razones principales por las que pude ir allí, ser yo mismo y dar el siguiente paso”.

De nuevo, otra oportunidad Euroliga en el Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto ha incorporado a David Kramer en lo que parece un intento por recuperar aquella figura del tirador que perdieron con Jaycee Carroll. El alemán tuvo un oscuro pasado en NBA y Euroliga, pero ya no es ese mismo jugador. El escolta ha demostrado ser capaz de liderar en ACB, pero también con una selección nacional como la alemana, con estrellas como los hermanos Wagner. El último choque frente a Eslovenia es prueba de ello. A pesar de atravesar un buen momento, la competencia en el perímetro blanco es feroz y tendrá que hacerse hueco.

18 puntos

4-7 triples

5 rebotes

20 de valoración

20 minutos de juego



🇩🇪🏀 David Kramer ayer en la victoria de Alemania contra Eslovenia pic.twitter.com/FrzHOUkKhv — Víctor Colmenarejo (@karusito83) August 9, 2025

Los mejores partidos de David Kramer esta temporada