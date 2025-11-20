Scariolo está en el punto de mira de los aficionados y debe lograr resultados con inmediatez si no quiere que las dudas del público se trasladen a la planta noble del club. En medio de la vorágine de conseguir victorias en Euroliga y ACB, sobre todo cuando juegan de visitante, los rumores sobre una de sus estrellas aumentan con el paso de los días, y la NBA está al acecho de poder pescar en el baloncesto europeo.

Scariolo desmiente una salida de Trey Lyles del Real Madrid

En la previa del próximo partido de Euroliga contra el Zalgiris, Sergio Scariolo ha confirmado con rotundidad que Trey Lyles no dejará el Real Madrid a mitad de temporada para regresar a la NBA: “Para nada, cero, ninguna opción de que ocurra”. La posible salida del ala-pívot canadiense, que está siendo el mejor fichaje del conjunto madridista en lo que llevamos de temporada, sería un duro golpe para el proyecto del técnico italiano en el banquillo blanco.

Scariolo resaltó públicamente la importancia que tiene el jugador en la plantilla y no le falta razón. Los números de Trey Lyles son excelentes y es un pilar del equipo, con promedios de 14,6 puntos y 5,2 rebotes en Euroliga. La permanencia del canadiense ha de ser una de las premisas de la dirección deportiva, liderada por Sergio Rodríguez, si quieren aspirar a todos los títulos, que es el principal objetivo de la cúpula del Real Madrid.

El secreto oculto de la NBA con Trey Lyles y el Real Madrid quiere actuar

Trey Lyles se unió al Real Madrid este pasado verano con un contrato de una sola temporada, es decir, hasta el verano de 2026. Sin embargo, dentro de su acuerdo con el club madridista, el canadiense incluyó una cláusula de salida a la NBA para poder regresar a Estados Unidos durante el curso.

A pesar de esta condición en su contrato, el Real Madrid ya tiene en mente trabajar en la situación del canadiense. Según ha informado el Diario AS, el club va a empezar las conversaciones para ampliar el contrato de Lyles por más temporadas. Los problemas en el juego interior y su perfecta adaptación a la plantilla y al baloncesto español han hecho que la entidad active las negociaciones para seguir contando con él más años.

Los números de Trey Lyles con el Real Madrid

Trey Lyles está firmando una temporada destacada con el Real Madrid, promediando 13,4 puntos y 6,2 rebotes en la ACB con un 47,5% de acierto en tiros de campo y un 36,8% en triples, mientras que en Euroliga mantiene 14,6 puntos y 5,2 rebotes por partido, con un 46,2% en tiros de dos y 38,9% en triples, consolidándose como uno de los jugadores más efectivos del equipo. Además, el canadiense es el máximo anotador y segundo reboteador de la plantilla.