El Real Madrid Baloncesto está plagado de caras nuevas. Al conjunto de Liga Endesa llegaron piezas internacionales como Chuma Okeke o Trey Lyles, pero también jugadores más conocidos en el baloncesto ACB como David Kramer. La pretemporada siempre da pistas, pero el arranque de temporada oficial, certezas. Tras el duelo contra Gran Canaria se confirman algunas cuestiones.

Algo más que un cañonero para el Real Madrid Baloncesto

Una de las llegadas que más ilusión hacían a los aficionados del Real Madrid Baloncesto era la de David Kramer. Más allá de la ascendencia de piezas como Okeke o Lyles, los seguidores madridistas hace tiempo que vienen demandando la figura de un tirador en la plantilla del Real Madrid Baloncesto. El ex de Tenerife venía a llenar el vacío que dejó Carrol. Sin embargo, después de lo visto frente a Olympiacos o Gran Canaria, parece mucho más que eso.

Trabajazo ayer de Kramer con Fournier.



🚫 Contacto sin balón para dificultar recepción o forzarla en posiciones incómodas.



🧱 Enjuaga la ventaja tras recibir el bloqueo, para recuperar la línea balón-aro.



💪 Contactar en el 1c1 para cerrar camino.pic.twitter.com/quDaGOujty — Marc Castillo (@Marc__Castillo) October 3, 2025

David Kramer es un jugador muy capaz de coger tiros en salidas de bloqueos, pero es mucho más. Su complexión física le permite rebotear, iniciar coast to coast, jugar 1x1s en close out o incluso tiene capacidad para crear juego en 2×2. Más allá de esas capacidades que parece ir mostrando, donde realmente se está destapando es en la faceta defensiva. Su capacidad de pasar bloqueos y defender muy cerca ha hecho temblar hasta al propio Fournier.

¿Qué contexto le ha preparado Sergio Scariolo a David Kramer?

Al margen de las facetas en las que se está desarrollando al margen del tiro, su faceta de ‘cañonero’ puede llevarle a lo más alto. Sergio Scariolo ya juega varias situaciones de indirectos para que arme su muñeca. Además, en muchos de esos sistemas, el alemán acaba también en bloqueos a jugadores con una gran capacidad de atracción defensiva como Tavares. La amenaza de algunas de las piezas madridistas le hacen extremadamente peligroso, continuando y en lado débil. Sin duda, un ecosistema para desarrollarse.

El arranque in crescendo de David Kramer