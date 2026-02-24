La Copa proclamó campeón a Kosner Baskonia, pero más allá del título, el verdadero ruido se cocinó en los pasillos del Roig Arena, convertidos durante cuatro días en epicentro de rumores presentes y futuros. En ese contexto, un jugador con escaso protagonismo en el Real Madrid Baloncesto ha despertado el interés del Dreamland Gran Canaria como posible refuerzo para el segundo tramo de la temporada.

Izan Almansa en el radar de Dreamland Gran Canaria

Desde hace días, el conjunto claretiano rastrea el mercado en busca de un cupo nacional que, además, aporte solidez al juego interior del equipo de Jaka Lakovic. Entre los nombres que maneja la dirección deportiva aparece el de Izan Almansa, jugador del Real Madrid Baloncesto que regresó este verano tras varias experiencias internacionales.

El ala-pívot murciano de 20 años fue una apuesta estratégica de las oficinas blancas con la vista puesta en el futuro. En ese plan de crecimiento, una cesión se contempla como vía idónea para que sume minutos y continúe su desarrollo, con el objetivo de ganarse un sitio estable en la rotación del Real Madrid Baloncesto de cara al curso 2026-27.

En lo que va de temporada, Izan Almansa ha participado en 10 partidos con el primer equipo dirigido por Sergio Scariolo, compaginando su presencia con el filial en la Liga U22. A finales de febrero, el ala-pívot presenta unos promedios de 5,3 puntos y dos rebotes en ocho encuentros de Liga Endesa.

¿Salida en forma de cesión?

Formado en las canteras de UCAM Murcia CB y del Real Madrid Baloncesto, Almansa emprendió después la aventura estadounidense en Overtime Elite y NBA G League Ignite, antes de competir la pasada campaña con los Perth Wildcats en la NBL.

Ahora podría volver a cambiar de aires en forma de cesión, en un movimiento que reforzaría la rotación interior y aportaría energía a un Dreamland Gran Canaria que marcha decimocuarto con un balance de 7-13 y necesita impulso para escalar posiciones.