El Real Madrid Baloncesto se impuso con suma autoridad a Unicaja de Málaga en la Copa del Rey. A pesar de que los malagueños llegaban al encuentro tras haber ganado el último partido de Liga Endesa, el choque solo tuvo un color y finalizó 100 a 70. Los de Sergio Scariolo vencieron en los cuatro cuartos del duelo, demostrando un dominio total del escenario.

La rotación de Sergio Scariolo, la gran baza del Real Madrid Baloncesto en la Copa del Rey

Hay dos grandes debes que vienen castigando a este Real Madrid Baloncesto este curso. Uno de ello, el jugar a domicilio. La Copa del Rey de Baloncesto es una oportunidad, aunque con matices, de demostrar que se pueden anteponer a tal circusntancia. El segundo gran handicap ha sido la segunda unidad. En algunos encuentros Sergio Scariolo ha visto como con las rotaciones el equipo perdía excesivo fuelle. Hasta este momento.

El partido contra Unicaja de Málaga no solo fue un ejemplo del nivel de las estrellas del Real Madrid Baloncesto, también, de su extenso fondo de armario. El equipo Sergio Scariolo al completo disputó el encuentro y no es de extrañar porque la aportación de prácticamente la totalidad de la plantilla fue positiva. Esta circunstancia podría ser poco reseñable, si no fuese que en la Copa del Rey de baloncesto esto cobra una importancia mayor.

La Copa del Rey de baloncesto, un torneo de desgaste

La Copa del Rey no deja de ser un torneo en el que se disputan tres encuentros en tres días consecutivos. La exigencia de cada uno de ellos es altísima y la gestión de cargas es trascendental durante su desarrollo. El Real Madrid Baloncesto de Sergio Scariolo fue un ejemplo claro de buena gestión de los minutos. Todos los integrantes de la plantilla se movieron cerca de los 10 y los 20 minutos. David Kramer el que menos, 9:50, y Theo Maledon el que más, 20:27.

Los 12 convocados al encuentro de Copa del Rey de baloncesto frente a Unicaja pisaron el parquet. Además, ninguno de ellos acumuló un +/- negativo. A pesar de lo abultado del resultado, esta circunstancia no es tan usual. Habrá que ver el aporte y la presencia en pista en choques más igualados. Sin embargo, lo que está claro es que Sergio Scariolo ya parte con un margen de descanso que otros combinados no. Todo ello, sin incluir en convocatoria a un Chuma Okeke que viene en buen momento.