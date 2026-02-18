El duelo entre Real Madrid y Unicaja en la Copa del Rey llega rodeado de tensión tras el cruce de declaraciones en la previa, en un contexto marcado por la igualdad reciente entre ambos equipos y por un precedente liguero cargado de polémica en los minutos finales. Con dos plantillas en buena dinámica y aspiraciones altas, el choque se presenta abierto y con muchos focos puestos tanto en el juego como en el ambiente que lo rodea.

El enganchón entre Scariolo y Balcerowski

Antes de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Unicaja, dos protagonistas de ambos equipos protagonizaron un cruce de declaraciones llamativo. Olek Balcerowski expresó su malestar en la previa al señalar que en los partidos contra el conjunto madridista existe un criterio arbitral distinto: “Sabemos que es el Madrid y que el arbitraje es un poco diferente, pero nosotros a lo nuestro. Estas cosas pasan, los árbitros son humanos y pueden equivocarse”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en el Real Madrid y Sergio Scariolo, en la previa del partido copero, respondió a las palabras del interior de Unicaja: “Me parece un fantástico jugador. Se tiene que centrar en ser el fantástico jugador que es, e igual moverse un poquito menos en los bloqueos, porque seguramente lo habrán estudiado los árbitros. Se mueve bastante, pero nada más”.

El contexto de las palabras de Balcerowski antes del Real Madrid – Unicaja

Las palabras de Olek Balcerowski llegan tras la reciente derrota en ACB por 92-96 ante el Real Madrid, un partido marcado por una acción polémica en los minutos finales, cuando, en una jugada en la pintura, el pívot polaco entendió que había falta en ataque de Mario Hezonja, pero los árbitros señalaron lo contrario, concediendo la acción al conjunto blanco. Esa decisión, clave en el desenlace, llevó al jugador de Unicaja a criticar el arbitraje antes de la eliminatoria de Copa del Rey.

En cuanto al contexto competitivo, ambos equipos llegan con dinámicas positivas. Unicaja suma 5 victorias y 3 derrotas en sus últimos ocho partidos, con triunfos contundentes en ACB y BCL, pero con dos tropiezos recientes, incluido el duelo ante el Real Madrid. Por su parte, el conjunto blanco presenta también 5 victorias y 3 derrotas, con triunfos de peso en Liga y Euroliga que refuerzan su condición de favorito por plantilla, experiencia y precedentes.