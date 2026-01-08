La Copa del Rey 2026 de la ACB se acerca y los equipos empiezan a hacer cálculos de sus opciones para participar en el torneo que se disputará en Valencia, del 19 al 22 de febrero. A medida que la primera vuelta de la competición llega a su tramo final, cada partido adquiere mayor trascendencia y los clubes trabajan para asegurarse un lugar entre los mejores, con la vista puesta en un torneo que premia el rendimiento y la regularidad.

Las cuentas de Unicaja: dependen de sí mismos para la Copa del Rey

El Unicaja se encuentra muy cerca de asegurar su participación en la Copa ACB 2026 tras 14 jornadas disputadas de competición. Con un balance actual de 8 victorias y 6 derrotas, el equipo ocupa la séptima posición de la Liga Endesa, justo dentro del corte para acceder al torneo.

El calendario próximo será clave para consolidar su plaza, pero lo positivo para Unicaja es que depende de sí mismo: con dos victorias aseguraría matemáticamente la clasificación, o incluso con una dependiendo de otros resultados. Los próximos enfrentamientos para los de Ibon Navarro serán ante Valencia Basket como visitante y frente a Covirán Granada y UCAM Murcia como locales.

El partido aplazado condiciona la presencia de Baskonia en la Copa del Rey

El Baskonia dio un paso importante hacia la Copa del Rey 2026 tras imponerse al Morabanc Andorra en la última jornada de la ACB. Con este triunfo, el conjunto de Galbiati se consolida entre los ocho primeros clasificados, concretamente en la octava posición, con un balance positivo de 8-5, aunque con un partido menos que el resto ante Gran Canaria, aplazado por el temporal y que se disputará días antes del torneo del K.O.

Los baskonistas afrontan las próximas jornadas con la posibilidad de certificar su presencia en la Copa del Rey y mantener su posición en la parte alta de la tabla. El calendario restante para Baskonia, más allá del partido aplazado, incluye enfrentamientos ante Bàsquet Girona fuera de casa y BAXI Manresa y Joventut Badalona en el Buesa Arena. Al igual que Unicaja, el cuadro vasco depende de sí mismo y con dos triunfos aseguraría su presencia en la Copa ACB.

Otros equipos que pueden tener billete a la Copa del Rey

La próxima jornada 15 de la ACB también será clave para definir a los equipos que acompañarán a Valencia Basket y Real Madrid en la Copa del Rey 2026. UCAM Murcia y Barça Basket tienen la clasificación al alcance de la mano: con una victoria asegurarán su billete, aunque también podrían lograrlo si pierden y lo hace Gran Canaria.

Por su parte, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona dependen de sí mismos, pero con un matiz: necesitan ganar sus respectivos encuentros y esperar que Gran Canaria caiga para poder certificar su presencia en el torneo. La jornada se presenta decisiva, con varios equipos jugando su oportunidad de asegurar la participación en Valencia y cerrar la primera mitad de la temporada con un objetivo cumplido.

Las cabezas de serie en la Copa del Rey

Además, esta jornada también definirá qué equipos serán cabezas de serie en la Copa del Rey 2026. Real Madrid y Valencia Basket pueden asegurar esta condición ganando sus partidos, aunque incluso con una derrota podrían mantener el privilegio si ciertos rivales directos como Joventut Badalona, Baskonia, La Laguna Tenerife o Barça también caen en sus respectivos encuentros.