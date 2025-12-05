La primera mitad de la temporada ACB está dejando grandes sorpresas y duelos apasionantes por la clasificación para la Copa del Rey. Equipos como UCAM Murcia, Río Breogán y Gran Canaria luchan por consolidarse en los puestos de privilegio, combinando actuaciones destacadas con un calendario exigente que pondrá a prueba su capacidad para sumar victorias clave. Aunque el resto de clubes tienen situaciones parecidas, estas tres entidades son las más destacadas en estas pruimeras jornadas de competición.
UCAM Murcia: la revelación ACB que quiere llegar lejos en Copa ACB
UCAM Murcia está siendo la gran revelación de este primer tramo de la ACB. Con un balance de 6-2, el equipo dirigido por Sito Alonso ha logrado victorias de peso ante rivales Euroliga como Baskonia y Barça, incluso cuajando actuaciones impresionantes a domicilio, como frente a Hiopos Lleida, donde se impuso 71-107.
La solidez del conjunto universitario y su capacidad para competir contra los mejores lo sitúan entre los aspirantes a pelear por los puestos altos de la tabla. Con una plantilla liderada por un trío letal formado por David DeJulius, Dylan Ennis y Michael Forrest, los murcianos sueñan con volver a participar en la Copa ACB y llegar lo más lejos posible.
Calendario UCAM Murcia:
- 06/12/2025, 18:00 – Recoletas Salud San Pablo Burgos vs UCAM Murcia
- 14/12/2025, 12:30 – UCAM Murcia vs Joventut Badalona
- 21/12/2025, 17:00 – UCAM Murcia vs Valencia Basket
- 27/12/2025, 20:00 – Covirán Granada vs UCAM Murcia
- 30/12/2025, 21:00 – UCAM Murcia vs Real Madrid
- 03/01/2026, 20:00 – Dreamland Gran Canaria vs UCAM Murcia
- 10/01/2026, 19:00 – Surne Bilbao vs UCAM Murcia
- 18/01/2026, 18:00 – UCAM Murcia vs Casademont Zaragoza
- 25/01/2026, 18:00 – Unicaja vs UCAM Murcia
Río Breogán: un inicio alentador para clasificarse a la Copa ACB
Río Breogán está demostrando ser un equipo competitivo en la ACB, capaz de poner en aprietos a los grandes clubes de la competición. Con un balance equilibrado de 4-4, que lo mantiene cerca de los puestos de clasificación para la Copa ACB, los gallegos se ilusionan con estar en este prestigioso torneo, que se celebrará en Valencia en febrero de 2026.
Calendario Río Breogán:
- 06/12/2025, 21:00 – Bàsquet Girona vs Río Breogán
- 13/12/2025, 19:00 – Río Breogán vs La Laguna Tenerife
- 21/12/2025, 12:00 – Río Breogán vs Surne Bilbao
- 27/12/2025, 21:00 – Joventut Badalona vs Río Breogán
- 29/12/2025, 20:00 – Río Breogán vs Kosner Baskonia
- 03/01/2026, 21:00 – Río Breogán vs Unicaja
- 10/01/2026, 21:00 – BAXI Manresa vs Río Breogán
- 17/01/2026, 19:00 – MoraBanc Andorra vs Río Breogán
- 24/01/2026, 19:00 – Río Breogán vs Real Madrid
Gran Canaria: momento clave para espabilar y estar en la Copa ACB
Gran Canaria llega a un tramo decisivo de la temporada con un balance irregular en la ACB (3-5), lo que le obliga a espabilar si quiere asegurar su plaza en la Copa del Rey. Con cinco encuentros cruciales antes de finalizar el año, el equipo de Jaka Lakovic deberá sumar victorias frente a rivales directos y aprovechar los duelos más asequibles para mantenerse en la lucha por los puestos de privilegio.
El calendario de diciembre incluye enfrentamientos clave, como el derbi canario frente a La Laguna Tenerife, un duelo directo ante Baskonia y partidos ante equipos en crisis como San Pablo Burgos y Coviran Granada. Cada encuentro será vital para que el conjunto de Lakovic recupere confianza, enderece el rumbo y asegure su presencia en la cita copera.
Calendario ACB Gran Canaria:
- 07/12/2025, 18:00 – Surne Bilbao vs Dreamland Gran Canaria
- 13/12/2025, 20:00 – Dreamland Gran Canaria vs Kosner Baskonia
- 20/12/2025, 19:00 – Dreamland Gran Canaria vs Covirán Granada
- 28/12/2025, 13:00 – La Laguna Tenerife vs Dreamland Gran Canaria
- 30/12/2025, 18:00 – Recoletas Salud San Pablo Burgos vs Dreamland Gran Canaria
- 03/01/2026, 20:00 – Dreamland Gran Canaria vs UCAM Murcia
- 10/01/2026, 18:00 – Casademont Zaragoza vs Dreamland Gran Canaria
- 17/01/2026, 20:00 – Dreamland Gran Canaria vs Hiopos Lleida
- 25/01/2026, 13:00 – Dreamland Gran Canaria vs Valencia Basket