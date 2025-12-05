La primera mitad de la temporada ACB está dejando grandes sorpresas y duelos apasionantes por la clasificación para la Copa del Rey. Equipos como UCAM Murcia, Río Breogán y Gran Canaria luchan por consolidarse en los puestos de privilegio, combinando actuaciones destacadas con un calendario exigente que pondrá a prueba su capacidad para sumar victorias clave. Aunque el resto de clubes tienen situaciones parecidas, estas tres entidades son las más destacadas en estas pruimeras jornadas de competición.

UCAM Murcia: la revelación ACB que quiere llegar lejos en Copa ACB

UCAM Murcia está siendo la gran revelación de este primer tramo de la ACB. Con un balance de 6-2, el equipo dirigido por Sito Alonso ha logrado victorias de peso ante rivales Euroliga como Baskonia y Barça, incluso cuajando actuaciones impresionantes a domicilio, como frente a Hiopos Lleida, donde se impuso 71-107.

La solidez del conjunto universitario y su capacidad para competir contra los mejores lo sitúan entre los aspirantes a pelear por los puestos altos de la tabla. Con una plantilla liderada por un trío letal formado por David DeJulius, Dylan Ennis y Michael Forrest, los murcianos sueñan con volver a participar en la Copa ACB y llegar lo más lejos posible.

Calendario UCAM Murcia:

06/12/2025, 18:00 – Recoletas Salud San Pablo Burgos vs UCAM Murcia

14/12/2025, 12:30 – UCAM Murcia vs Joventut Badalona

21/12/2025, 17:00 – UCAM Murcia vs Valencia Basket

27/12/2025, 20:00 – Covirán Granada vs UCAM Murcia

30/12/2025, 21:00 – UCAM Murcia vs Real Madrid

03/01/2026, 20:00 – Dreamland Gran Canaria vs UCAM Murcia

10/01/2026, 19:00 – Surne Bilbao vs UCAM Murcia

18/01/2026, 18:00 – UCAM Murcia vs Casademont Zaragoza

25/01/2026, 18:00 – Unicaja vs UCAM Murcia

Río Breogán: un inicio alentador para clasificarse a la Copa ACB

Río Breogán está demostrando ser un equipo competitivo en la ACB, capaz de poner en aprietos a los grandes clubes de la competición. Con un balance equilibrado de 4-4, que lo mantiene cerca de los puestos de clasificación para la Copa ACB, los gallegos se ilusionan con estar en este prestigioso torneo, que se celebrará en Valencia en febrero de 2026.

Calendario Río Breogán:

06/12/2025, 21:00 – Bàsquet Girona vs Río Breogán

13/12/2025, 19:00 – Río Breogán vs La Laguna Tenerife

21/12/2025, 12:00 – Río Breogán vs Surne Bilbao

27/12/2025, 21:00 – Joventut Badalona vs Río Breogán

29/12/2025, 20:00 – Río Breogán vs Kosner Baskonia

03/01/2026, 21:00 – Río Breogán vs Unicaja

10/01/2026, 21:00 – BAXI Manresa vs Río Breogán

17/01/2026, 19:00 – MoraBanc Andorra vs Río Breogán

24/01/2026, 19:00 – Río Breogán vs Real Madrid

Gran Canaria: momento clave para espabilar y estar en la Copa ACB

Gran Canaria llega a un tramo decisivo de la temporada con un balance irregular en la ACB (3-5), lo que le obliga a espabilar si quiere asegurar su plaza en la Copa del Rey. Con cinco encuentros cruciales antes de finalizar el año, el equipo de Jaka Lakovic deberá sumar victorias frente a rivales directos y aprovechar los duelos más asequibles para mantenerse en la lucha por los puestos de privilegio.

El calendario de diciembre incluye enfrentamientos clave, como el derbi canario frente a La Laguna Tenerife, un duelo directo ante Baskonia y partidos ante equipos en crisis como San Pablo Burgos y Coviran Granada. Cada encuentro será vital para que el conjunto de Lakovic recupere confianza, enderece el rumbo y asegure su presencia en la cita copera.

Calendario ACB Gran Canaria: