El Gran Canaria llevó a cabo una serie de modificaciones en su plantilla de cara a esta temporada, con un total de seis fichajes y seis salidas; más la gran noticia de la renovación de Jaka Lakovic como líder del proyecto. En este inicio de competición, donde en ACB los resultados no han sido los esperados, la diana apunta a los refuerzos, que algunos están rindiendo con inmediatez pero otros les está costando en el arranque.

Los mejores fichajes de Gran Canaria

Los canarios acumulan un balance negativo en ACB de 1-3, con problemas de adaptación a la competición en un bloque con varias caras nuevas. Sin embargo, en la BCL, los de Lakovic están invictos con tres triunfos y son líderes del grupo H. Estos son los refuerzos que más están funcionando a día de hoy:

Louis Labeyrie

Louis Labeyrie ha resurgido en el Gran Canaria después de unas temporadas en el baloncesto ruso tras su salida de Valencia Basket. En este inicio de temporada, el jugador francés ha dejado atrás las dudas de la pretemporada y ha recuperado su mejor versión. Con un papel decisivo ante rivales de peso como Real Madrid y Unicaja, el interior se ha convertido en uno de los referentes del equipo, promediando un total de 8,3 puntos y 3,5 rebotes por partido.

Isaiah Wong

Isaiah Wong es otro de los grandes aciertos del Gran Canaria en el mercado de fichajes, convirtiéndose en un recurso muy útil en el conjunto de Jaka Lakovic. Tras un inicio irregular en ACB, el escolta estadounidense firmó en Manresa su mejor actuación con la camiseta amarilla, guiando al equipo con 19 puntos y 22 de valoración. En estos primeros partidos oficiales, el estadounidense es el máximo anotador del equipo y el tercer mejor asistente.

Braian Angola

Otro de los refuerzos que también están aportando desde un principio es Braian Angola, que está viviendo un periodo de adaptación en el Gran Canaria, buscando afianzarse en el sistema de Jaka Lakovic. El escolta colombiano, en una entrevista en Canarias7, ha reconocido el irregular arranque del equipo, pero confiado en la calidad del grupo y en recuperar su mejor versión. De momento, el exterior colombiano está promediando 8 puntos, 4,3 rebotes y 2,8 asistencias por partido en ACB.

Fichajes que deben mejorar en Gran Canaria: Kur Kuath

El inicio de temporada de Kur Kuath en el Gran Canaria está siendo más complicado de lo esperado. El pívot sursudanés llegó en verano para reforzar el juego interior y todavía no ha logrado adaptarse del todo al ritmo y las exigencias del baloncesto español. Aunque está poniendo mucho ímpetu, el interior africano ha de mejorar en el control de las faltas personales y aportar más solidez ofensiva.

A pesar de estos altibajos, Kuath ha dejado destellos del jugador que puede llegar a ser. Su capacidad para intimidar en la pintura y su compromiso en el trabajo diario son señales positivas para el cuerpo técnico, que confía en que el jugador termine asentándose con el paso de las jornadas.

Plantilla Gran Canaria 2025-26

Bases: Andrew Albicy, Carlos Alocén, Ziga Samar

Escoltas: Lucas Maniema, Isaiah Wong, Braian Angola

Aleros: Eric Vila, Nico Brussino, Miquel Salvó

Ala-pívots: Pierre Pelos, Louis Labeyrie

Pívots: Mike Tobey, Kur Kuath