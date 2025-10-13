La Liga Endesa ACB ya ha arrancado y tras dos encuentros comienzan a verse quiénes postulan a fichje de la temporada. Varios son los jugadores recién llegados a la ACB que brillan en sus respectivos equipos. Sin embargo, Dreamland Gran Canaria tiene a una de las piezas que ha comenzado más entonadas. El ex de Valencia Basket, Louis Labeyrie brilla con luz propia.

Dreamland Gran Canaria encuentra un líder en el mercado de fichajes en el ex de Valencia Basket

Dreamland Gran Canaria no ha comenzado a la altura del resto de equipos de la zona media-alta de la tabla. Si bien UCAM Murcia, Valencia Basket, Tenerife o Unicaja de Málaga van 2 de 2, los canarios aún no conocen la victoria. Sin embargo, las dudas con el equipo aún no se han cernido, ya que sus dos primeros oponentes han sido Real Madrid y Unicaja. Lejos de la preocupación hay varios brotes verdes, entre ellos, el rendimiento dejado en competición oficial por parte de Louis Labeyrie.

🔥 Louis Labeyrie es el MVP @toyotacanarias de hoy tras su buena actuación sobre la pista:



✅ 16 puntos

✅ 5 rebotes

✅ 56% T3

✅ 1 recuperación

✅ 19 de valoración pic.twitter.com/KpPZfl0Yzx — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) October 11, 2025

Louis Labeyrie ha arrancado con buen pie. Las dudas con un perfil que siempre ha destacado por su exuberancia física a sus 33 años no eran pocas. Sin embargo, no ha tardado en disiparlas. Con 13 de valoración ante el Real Madrid ya sentó las bases, pero es que el 19 de PIR frente a Unicaja fue su confirmación. Sus porcentajes de 3 puntos, 8 de 15 entre ambos partidos, le sitúan entre los mejores del campeonato. Sin duda, el ex de Valencia Basket está demostrando poder hacer olvidar a las estrellas del pasado.

Louis Labeyrie disipa las dudas tras la fuga de talento

El verano para Dreamland Gran Canaria no fue sencillo. George Conditt, Caleb Homesley, Joe Thomasson o John Shurna dijeron adiós a la entidad. El último con más ascendencia y el resto con más brillo venían de hacer muy felices a sus aficionados. A pesar de ello, la dirección deportiva ha sabido moverse en el mercado y piezas como Isaia Wong, Braian Angola o Louis Labeyrie ya están tomando el testigo. Sin embargo, el que fuera exjugador de Valencia Basket, parece ser una de las primeras espadas junto a los Brussino, Albicy o Tobey.

las cositas del Braian 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/dK5DoofnIk — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) October 11, 2025

El crecimiento de Louis Labeyrie en Dreamland Gran Canaria