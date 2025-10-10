Gran Canaria ha tenido un comienzo de temporada exigente, mostrando buenas sensaciones pese a medirse a rivales de gran nivel como el Real Madrid. El conjunto de Jaka Lakovic, que arrancó con dificultades y perdiendo en casa de los madridistas en ACB, se repuso con una sólida victoria en la Basketball Champions League frente al Benfica (61-98), un resultado que rompe una lanza a favor del técnico esloveno en su etapa en la entidad amarilla.

El registro positivo de Jaka Lakovic en Gran Canaria

En su debut en la BCL, Gran Canaria firmó un brillante al imponerse con autoridad al Benfica. El triunfo no solo reforzó la moral del conjunto insular tras perder en el primer encuentro oficial del curso, sino que también supuso un hito para Jaka Lakovic, quien alcanzó los 105 triunfos al frente del banquillo canario, igualando a Salva Maldonado en el podio histórico del club.

El técnico esloveno logró esta cifra con un 59% de victorias, colocándose además como el segundo entrenador con mejor porcentaje de éxito en la historia del Gran Canaria, solo por detrás de Aíto García Reneses. Con estos datos, Lakovic consolida su nombre como uno de los grandes referentes del proyecto amarillo.

Los próximos retos de Jaka Lakovic en Gran Canaria

Jaka Lakovic ya forma parte de la historia del Gran Canaria, pero el técnico esloveno aún tiene varios retos por delante para seguir consolidando su figura en el banquillo amarillo. Más allá de los objetivos colectivos, donde deberá encontrar regularidad y constancia tanto en la ACB como en la BCL, fortaleciendo especialmente la defensa, Lakovic también se plantea metas personales ambiciosas.

Con 105 triunfos en 177 partidos dirigidos, el entrenador se ha convertido en el tercero con más victorias en la historia del club, y su próximo desafío es superar a Manolo Hussein (123) para acercarse al récord histórico de Pedro Martínez (198).

¿Cuándo y dónde ver el Gran Canaria vs Unicaja de ACB?

El reto más próximo para Jaka Lakoic es el encuentro de este sábado contra Unicaja en el Gran Canaria Arena, a partir de las 20:00 horas, en la segunda jornada de la Liga Endesa. El partido se podrá seguir en directo por DAZN, plataforma que contiene los derechos de la competición.