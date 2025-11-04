Gran Canaria afronta una nueva cita europea en la Basketball Champions League con el objetivo de mantener su condición de invicto. Enfrente estará el KK Spartak, un conjunto balcánico que llega en un gran momento de forma, invicto en su liga y con jugadores que exigirán el máximo a los canarios, donde destaca un ex de Valencia Basket que ya supuso un problema en el último enfrentamiento entre ellos.

El ex de Valencia Basket Olivier Hanlan amenaza a Gran Canaria

Olivier Hanlan llega al duelo contra el Gran Canaria como una de las grandes amenazas del KK Spartak. El escolta canadiense, cuarto máximo anotador de la Basketball Champions League, ya demostró su capacidad ofensiva en el partido anterior frente a los canarios, donde firmó 28 puntos con un acierto del 75% en tiros de campo, 2 rebotes y 5 asistencias con un 28 en créditos de valoración.

Más allá de sus números, el ex de Valencia Basket destaca por su capacidad para generar juego y el acierto desde el perímetro, con facilidad para anotar desde la línea de tres y penetrar defensas rivales. Para el conjunto de Jaka Lakovic, contener al canadiense será una prioridad si quieren mantener su condición de invictos en la competición, ya que es el motor ofensivo de un equipo que ha demostrado estar en plena forma en la Liga Adriática y en BCL.

Los peligros que deberá controlar Gran Canaria en BCL

El KK Spartak no solo cuenta con el talento de Olivier Hanlan, sino también con jugadores capaces de complicar el día a cualquier rival. Danilo Nikolic es una de las piezas más peligrosas del equipo balcánico: puede anotar desde el perímetro y también castigar en el poste bajo. Junto a él, el pívot jamaicano Shevon Thompson domina la pintura con su poderío físico y su capacidad para ganar rebotes ofensivo, con promedios de 12,7 puntos, 7,3 rebotes por partido. Este trío, formado por Olivier Hanlan, Danilo Nikolic y Shevon Thompson, será la pesadilla de Gran Canaria.

En la previa del partido, Jaka Lakovic no quiere relajaciones de su equipo y ha analizado al KK Spartak, destacando su poderío físico. El técnico esloveno señaló a este trío de jugadores como lo más diferencial del conjunto serbio: “Hanlan nos hizo mucho daño en el primer partido. Nikolic es un cuatro muy peligroso que puede aportar tanto dentro como fuera del aro. Son un equipo, que aunque sea desconocido para muchos, juegan sólido y están muy bien entrenados”.

¿Cuándo y dónde ver el Gran Canaria vs KK Spartak de BCL?

El Dreamland Gran Canaria recibe este miércoles 5 de noviembre al KK Spartak Subotica en el Gran Canaria Arena, en un duelo correspondiente a la Basketball Champions League. El encuentro comenzará a las 21:00 horas y podrá verse en directo a través de la plataforma DAZN.