Los equipos de la Liga Endesa aprovechan el parón competitivo que brindan las ventanas FIBA —a pesar de la notable presencia de jugadores convocados por sus selecciones— para tomar aire y reordenar ideas. Sin embargo, la mirada ya está puesta en la jornada 9, que se disputará el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. Este primer tramo de la temporada deja sensaciones dispares: algunos conjuntos aprueban con nota por su rendimiento sólido, mientras que otros no evitan el suspenso tras un inicio de curso lleno de dudas y resultados irregulares a la espera de posibles cambios.

Excelente: UCAM Murcia

Subcampeón de la ACB hace apenas dos temporadas, el UCAM Murcia de Sito Alonso vuelve a instalarse en los puestos de honor y se convierte en una de las grandes noticias de estas primeras ocho jornadas. El conjunto universitario acumula triunfos de prestigio ante Baskonia, Barça y, más recientemente, una espectacular victoria a domicilio frente a Hiopos Lleida por 71-107. Con un balance de 6-2, el equipo se sostiene sobre un sólido Big Three formado por David DeJulius, Dylan Ennis y Michael Forrest, y presume además de ser la mejor defensa de toda la competición.

Excelente: Giorgi Shermadini y Santi Yusta

Son los dos jugadores más valorados en lo que va de la temporada 2025-26, con 22,7 de valoración tanto para el georgiano de La Laguna Tenerife como para el internacional español de Casademont Zaragoza. Además, Santi Yusta se mantiene como máximo anotador de la Liga Endesa con 18,8 puntos por partido, igualado con Timothé Luwawu-Cabarrot de Baskonia. Este tándem, llamado a pelear por el MVP a final de curso, se ha convertido en una pieza imprescindible dentro de los sistemas de sus respectivos equipos.

Notable alto: Valencia Basket y Real Madrid de baloncesto

Ambos equipos encabezan la Liga Endesa con un balance de 7-1, manteniéndose además invictos en sus pistas. Tanto Valencia Basket como el Real Madrid se perfilan como los principales aspirantes a repetir la final del pasado junio. Los taronja solo han cedido un partido —ante Coviran Granada en la jornada 6—, mientras que los blancos tropezaron en la segunda fecha frente a Baskonia. Con plantillas profundas, experimentadas y diseñadas para competir al máximo nivel, su ritmo en la ACB es sobresaliente. De hecho, los hombres de Pedro Martínez firman una media espectacular de 97,5 puntos por encuentro.

Notable: Joventut Badalona

El brillante regreso de Ricky Rubio, el liderazgo interior de Ante Tomic, la inspiración anotadora de Cameron Hunt —que promedia 15,4 puntos— y la sólida dirección de Hakanson dibujan un inicio de temporada muy positivo para la Penya. El equipo de Dani Miret se mantiene en la cuarta posición con un balance de 6-2 y avanza con paso firme hacia el objetivo de asegurar cuanto antes su billete para la Copa de Valencia. Hasta la fecha, solo Valencia y Real Madrid han logrado derrotarlos.

Notable: Tornike Shengelia y Francis Alonso

Dos de los fichajes más destacados del verano en la Liga Endesa empiezan a justificar expectativas. El georgiano se ha convertido en el jugador más valorado del Barça Basket en estas primeras ocho jornadas, con 15,3 de valoración y 13,8 puntos de media. Por su parte, Francis Alonso brilla como una de las referencias del Breogán, donde aporta 14 puntos por partido, rendimiento que le ha valido una reciente llamada de Chus Mateo para la selección española.

Aprobado: Unicaja y Baskonia

No ha sido el inicio de temporada que Unicaja y Baskonia esperaban. Las lesiones y la exigencia de competir en varios frentes han pasado factura a ambos equipos. Los de Ibon Navarro se mantienen en la sexta posición con un balance de 5-3, mientras que el conjunto vitoriano cae hasta la octava plaza con 4-4. La llegada de refuerzos —como la reciente incorporación de Augustine Rubit por parte de Unicaja— debería ayudar a impulsar sus resultados en las próximas semanas. Son dos proyectos diseñados para competir con ambición en los Playoffs y asegurar su presencia en la Copa, entre los ocho mejores.

Suspenso: Barça Basket, San Pablo Burgos y Coviran Granada

El conjunto del Barça Basket ocupa actualmente la séptima posición en la ACB con un balance de 4-4, a la espera de dar un impulso en la tabla con la llegada de Xavi Pascual al banquillo. En la zona baja, Burgos y Granada cierran la clasificación con un 1-7, y tanto Savignani como Ramón Díaz ven cómo sus puestos podrían quedar en entredicho si la dinámica no cambia pronto. Todo apunta a que ambos clubes acudirán al mercado en busca de refuerzos que les permitan sumar victorias urgentes y acercarse a los registros de equipos como Zaragoza, Andorra o Girona.

Quin retorn a casa, Coach 🤩 pic.twitter.com/TFkzDzj4IL — Barça Basket (@FCBbasket) November 28, 2025

Las notas del inicio de curso de Liga Endesa