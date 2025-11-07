El mercado ACB sigue en ebullición a pesar de estar ya inmersos de lleno en la temporada 2025/26 y con cinco jornadas disputadas en estos primeros meses de competición. En este contexto, jugadores destacados de clubes de media tabla, con cláusulas asequibles para las grandes entidades, se han convertido en auténticas gangas en los últimos días, y sus respectivas situaciones podrían variar en las próximas semanas.

La cláusula de Santi Yusta puede ser una bendición en el mercado ACB

En el mercado ACB, los jugadores con condición de cupo se han convertido en auténticos tesoros para los clubes. La salida constante de jóvenes talentos hacia la NCAA y otras ligas ha disparado el valor de estos perfiles, haciendo que nombres como Santi Yusta estén más cotizados que nunca. En este contexto, el alero del Casademont Zaragoza se ha consolidado como una de las grandes estrellas nacionales, con promedios de 14 puntos, 3,3 rebotes y 2,3 asistencias por partido.

Además, Yusta está siendo el máximo anotador de la Liga Endesa y uno de los jugadores más valorados de la competición. Su rendimiento con el Zaragoza y la selección ha elevado su proyección, y pese a tener contrato hasta 2027 con una cláusula superior a los 500.000 euros, su fichaje se percibe como una oportunidad de oro para clubes como el Real Madrid, el Barça Basket o el Baskonia, que ya siguen de cerca sus pasos.

Baskonia en el mercado tras la salida de Luka Samanic

La inesperada marcha de Luka Samanic ha sacudido por completo al Baskonia. El jugador croata, que afrontaba su segunda temporada en el conjunto vitoriano, decidió poner fin a su etapa tras varios roces con el técnico Paolo Galbiati. Pese a haber sido renovado el pasado verano, su descontento con la gestión interna y las tensiones acumuladas acabaron forzando una salida precipitada.

Ahora, Samanic inicia un nuevo capítulo en el Zenit de San Petersburgo, donde busca recuperar protagonismo y estabilidad en un equipo con aspiraciones en Rusia, aunque sin participación en competiciones europeas. Mientras tanto, la dirección deportiva del Baskonia se enfrenta a la difícil tarea de recomponer su juego interior y ha activado la búsqueda de un nuevo pívot que aporte solidez y experiencia bajo el aro. El mercado ofrece pocas opciones de nivel, pero el club ya sondea varios nombres con pasado en la Euroliga e incluso en la NBA, como Serge Ibaka.

Un ex ACB que sonó para el Barça Basket ya tiene club

El exjugador del Covirán Granada, Amin Noua, quien llegó a sonar en verano para el Barça Basket, se une oficialmente al Aris de Salónica hasta el final de la temporada, reforzando el juego interior del conjunto griego. El ala-pívot francés, con amplia experiencia en la Euroliga y varios títulos en Francia con el Villeurbanne, llega tras su paso por múltiples ligas europeas y asiáticas.