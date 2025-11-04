El panorama de Liga Endesa cada vez es más complejo a la hora de confeccionar una plantilla. La normativa de cupos siempre ha sido un reto para las direcciones deportivas. Sin embargo, la fuga de talento a la NCAA ha complicado y mucho el mercado ACB. Los jugadores con esta característica se han revalorizado y piezas como Tadas Sedekerskis, Santi Yusta, Jaime Pradilla… cotizan más al alza.
El ‘cupo’ que tira la puerta abajo en Liga Endesa
Hay muchos jugadores que están rindiendo de maravilla en este inicio de Liga Endesa. Algunos ‘viejos rockeros’, como Shermadini, y otros recién llegados, como Trey Lyles, ya hacen las delicias de sus aficionados. Sin embargo, uno de los jugadores que más está impresionando en este arranque de ACB es el alero de Casademont Zaragoza, Santi Yusta. Además, su condición de jugador de baloncesto formativo.
La explosión de Santi Yusta se ha hecho esperar, pero ya ha llegado. El alero español emergió de las inferiores del Real Madrid como un diamante en bruto. A pesar de que su rendimiento siempre ha sido notable, en los últimos tiempos se ha disparado. Tanto con Casademont Zaragoza como con la Selección se ha convertido en un jugador de otro nivel. Actualmente, es, nada más y nada menos que el máximo anotador de la Liga Endesa y el segundo con más valoración de la ACB tras Shermadini, que su condición de interior le facilita hacer números.
Santi Yusta, una bomba en el mercado de fichajes ACB
El mercado de fichajes de cupos ACB es uno de los más voraces. Por ello, un jugador ‘bandera’ que rinde al nivel que está rindiendo Santi Yusta es un caramelo, por muy alto que sea el precio a pagar. El alero internacional tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión de más de 500k euros. Sin embargo, no es la primera vez que se tira la casa por la ventana por un jugador formativo. Un claro ejemplo fue el millón de euros que llegó a pagar el Barça por Brizuela. El madrileño sería un perfil más que interesante para los equipos Euroliga que militan la Liga Endesa.
Otros cupos ‘on fire’ de la ACB
- Edy Tavares
- Jaime Pradilla
- Ricky Rubio
- Tornike Shengelia
- Tyson Pérez
- Olek Balcerowski
- Francis Alonso
- Jaime Fernández
- Sander Raieste