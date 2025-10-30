La presencia de jugadores nacionales en la ACB continúa perdiendo peso. En la temporada 2024-25, apenas 69 jugadores españoles formaban parte de la competición, de un total cercano a 550 profesionales. Según distintos análisis, la Liga Endesa se consolida como “la liga con más jugadores extranjeros del mundo”, mientras que la participación de los nacionales se mantiene muy por debajo de la de los importados.

Menos de 70 jugadores españoles en Liga Endesa

Sin duda, uno de los asuntos más destacados para analizar en la Liga Endesa es el progresivo descenso del protagonismo de los jugadores españoles. Año tras año, los datos empeoran y los nacionales pierden relevancia en las plantillas de la máxima competición del baloncesto en España. La fuerte competencia en el mercado, la marcha de jóvenes talentos a la NCAA, la escasa apuesta por canteranos y la incorporación de jugadores extranjeros son factores que han reducido notablemente la presencia de jugadores nacionales en la ACB.

Chus Mateo, nuevo seleccionador español, afronta un desafío importante al confeccionar el roster para las ventanas FIBA de noviembre, con la intención de incluir a jugadores destacados en este arranque de temporada, como Pep Busquets, Francis Alonso, Jaime Fernández, Ricky Rubio o Santi Yusta, además de Jaime Pradilla, que actualmente compite en Euroliga con el Valencia Basket.

El protagonismo de los jugadores nacionales en las primeras jornadas de la Liga Endesa fue todavía menor que en la temporada anterior, que ya registraba cifras bajas. De los 204 jugadores que participaron en los partidos, apenas 41 eran españoles, lo que representa un 20 % del total. En total, analizando las plantillas de los veinte equipos, 66 son españoles, alguno de ellos con un protagonismo residual en forma de ocupar cupo de formación.

Baskonia el caso más radical

El inicio de proyecto de Paolo Galbiati al frente del Baskonia no está siendo el más prometedor, en gran parte por una plantilla muy diferente a la del curso anterior. Con un roster renovado, marcado por apuestas arriesgadas y la escasa presencia española donde destaca Rafa Villar, fichado este verano procedente del Hiopos Lleida, siendo el único jugador español con protagonismo, promediando 10 minutos por partido. El resto de la representación nacional se limita a cupos de formación como Kurucs, Sedekerskis, Spagnolo o Khalifa Diop, cuatro jugadores formados en canteras españolas que están adquiriendo un papel relevante en este arranque de temporada.

Valencia Basket con 6 españoles

En el otro extremo se sitúa Valencia Basket, cuyo protagonismo ya quedó reflejado en la reciente convocatoria de Sergio Scariolo para el Eurobasket. Jugadores consolidados como Josep Puerto, Jaime Pradilla, Sergio de Lárrea o Xabi López-Arostegui conocen a la perfección el proyecto taronja, al que este verano se sumaron nuevos fichajes españoles, como Isaac Nogués, procedente de la NBA G League, y Yankuba Sima desde Unicaja Málaga.

Barça Basket y Real Madrid con el mismo número de nacionales

El Barça Basket de Joan Peñarroya y el Real Madrid de Sergio Scariolo arrancan la nueva temporada con el mismo número de jugadores nacionales en sus plantillas. En el equipo catalán, Darío Brizuela, Willy Hernangómez, Juan Núñez y Joel Parra, cuatro jugadores con experiencia en la selección española, ocupan roles destacados. Por su parte, el Real Madrid, con un roster renovado, mantiene referencias fiables como Alberto Abalde, Usman Garuba y Sergi Llull, además de la incorporación de Izan Almansa. En el conjunto blanco también resaltan el cupo de formación de Tavares y el pasaporte español de Facu Campazzo, mientras se espera definir el futuro de Gabriel Deck.

Los cupos de formación de Bilbao Basket

Uno de los casos más representativos de la temporada 2025‑26 de la Liga Endesa es el Surne Bilbao Basket. Bajo la dirección de Jaume Ponsarnau, el equipo cuenta con jugadores españoles como Aleix Font y el joven Bingen Errasti, quien todavía no ha tenido minutos. No obstante, el club se ha movido estratégicamente para cubrir los cupos de formación con jugadores extranjeros, incorporando y manteniendo a Aleksandar Zecevic (Serbia), Bassala Bagayoko (Mali), Melwin Pantzar (Suecia) y Amar Sylla (Senegal).

Francis Alonso destaca en Breogán

El equipo gallego destaca por contar únicamente con dos jugadores nacionales en su plantilla: Erik Quintela y Francis Alonso, recién llegado desde Estudiantes, donde promedió 14 puntos por partido con un 45% de acierto en triples. Bajo la dirección de Luis Casimiro, el conjunto también incorpora a siete jugadores europeos y a los extracomunitarios Dewayne Russell y Keandre Cook.

Ricky Rubio el más valorado en el Supermanager

El base del Masnou se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de este arranque de temporada ACB, primero por su regreso a las pistas y luego por el espectacular nivel que está mostrando como director de juego del Joventut Badalona. Con un promedio de 13,5 puntos, 6,8 asistencias y 20,5 de valoración, se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Liga Endesa. Además, lidera a los españoles en el popular juego ACB Supermanager, con un valor de 944.464, solo superado por bases de renombre como Marcelinho Huertas y Jean Montero.

El papel de los Cotonou

En la ACB, el denominado “cupo Cotonou” se aplica a jugadores extranjeros que, gracias a los acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y los países del Acuerdo de Cotonou, no se contabilizan ni como comunitarios ni como no comunitarios, lo que permite a los equipos incorporarlos sin afectar el límite de foráneos. Varios clubes cuentan con este perfil en sus plantillas, destacando en este inicio de temporada el MoraBanc Andorra, que lidera la liga con cuatro fichas Cotonou: Aaron Best (Barbados), Stan Okoye (Nigeria), Shannon Evans (Guinea) y Morris Udeze (Nigeria).

Los jugadores españoles de Liga Endesa 2025-26