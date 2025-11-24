Xavi Pascual estrenó su casillero de victorias en ACB con el Barça Basket tras su amargo debut en Euroliga. A pesar de tener muy pocos entrenamientos con el equipo a sus espaldas, ya se ven las primeras pinceladas de su estilo en la plantilla. Las situaciones de ofensivas de bloqueo directo central y el nuevo entramado defensivo son su ABC. Eso sí, ya dejó claro en rueda de prensa que quiere más.

El Xavi Pascual más honesto con la plantilla del Barça Basket: “Físicamente, no estamos al nivel que tenemos que estar”

El Barça Basket dejó una cara nunca vista hasta la fecha. Los culés dejaron a todo un Gran Canaria en 61 puntos. Hasta el momento, los blaugranas eran bastante criticados por su afición, por las altas anotaciones rivales. De hecho, los 96 puntos de Bàsquet Girona fueron la gota que colmó el vaso para la destitución de Peñarroya y el fichaje de Xavi Pascual.

Tras el partido, Xavi Pascual, que parece tener muy clara la línea a seguir, fue preguntado por sus sensaciones. El entrenador del Barça Basket dejó, para los micrófonos de DAZN, varios toques que pueden ser interpretados de diferente manera. Para empezar fue tremendamente claro: “Físicamente, no estamos al nivel que tenemos que estar“. La baja anotación propia también la achacó a este hecho: “Fallamos delante porque no tenemos piernas”.

🗣️Xavi Pascual lo tiene claro:

“ Fisicamente no estamos al nivel.. necesitamos trabajar más.. nos han faltado piernas..”

En la victoria del @FCBbasket.



Una de los puntos que habláremos mañana en el vídeo



pic.twitter.com/e2MPSYEadT — El Chico de la Canasta (@CanastaChico) November 23, 2025

El técnico quiso también lanzar un mensaje a la plantilla del Barça Basket: “Tenemos que trabajar mucho más duro para poder jugar bien en ambos lados del campo”. La dureza de las palabras ha sido interpretado por algunos como un toque a jugadores, que ya con Orellana habían dado un cambio en cuanto a energía, pero también otros han especulado con un posible ‘palo’ a la anterior preparación del plantel. En este sentido, solo el propio Xavi Pascual sabrá la intencionalidad.

Un FC Barcelona de récord en ACB

El nuevo técnico del Barça Basket hizo algo que, seguramente, pocos podían imaginar que podría hacer esta plantilla. El equipo plagado de veteranos y con algunas piezas que sufren en defensa logró secar el ataque rival y cuajar la anotación más baja del equipo este año. Además, consiguieron establecer un récord de la ACB esta temporada. Los de Xavi Pascual consiguieron el tanteo rival más bajo de lo que va de temporada en Liga Endesa, ningún equipo había cuajado un casillero tan bajo.

💥 XAVI PASCUAL 𝙄𝙎 𝘽𝘼𝘾𝙆



Con victoria en su reestreno con el @FCBbasket en #LigaEndesa pic.twitter.com/snzQMNQwv1 — Liga Endesa (@ACBCOM) November 23, 2025

El Barça Basket ya está en zona playoffs