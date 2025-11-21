La Euroliga está viviendo una semana tranquila, con tan solo una jornada de por medio. Sin embargo, aunque parezca que hace un mundo que los equipos no compiten, el mercado sigue dando de qué hablar, con movimientos constantes y rumores que surgen desde diferentes medios de comunicación. Los equipos ACB vuelven a ser protagonistas, al igual que exjugadores que pasaron recientemente por el campeonato español.

¿La vuelta a casa de Tibor Pleiss a la Euroliga?

El futuro de Tibor Pleiss vuelve a estar sobre la mesa en Alemania. El veterano pívot, ex de Barça Basket y Valencia Basket, está valorando seriamente regresar a la Bundesliga después de pasar una década fuera. El interior alemán ha mostrado su deseo de volver a casa, y algunos clubes se han puesto en contacto con él, como los Hamburg Towers, según apuntan desde el país germano.

A sus 35 años, Pleiss, considerado uno de los mejores pívots de Europa en las últimas temporadas, sigue ofreciendo experiencia, solvencia defensiva y una fiabilidad que pocos jugadores de su perfil mantienen. Su paso reciente por Panathinaikos y su amplio recorrido por equipos de élite lo consolidan como un refuerzo capaz de elevar el nivel competitivo de cualquier proyecto. Incluso no se puede descartar que algún club Euroliga, con necesidad de reforzar la pintura, recurra a él.

Olivier Nkamhoua: un nombre en la agenda del Fenerbahce

El Fenerbahce de Jasikevicius ha fijado su atención en Olivier Nkamhoua, uno de los jugadores más destacados de la Serie A con el Varese. El ala-pívot finlandés, que está firmando números sobresalientes esta temporada —con promedios de 18,1 puntos, 6,6 rebotes y 1,9 asistencias por partido— se ha convertido en el perfil interior que el club turco considera ideal para reforzar su plantilla.

El equipo turco ya habría presentado una primera oferta para liberarlo de su contrato, pero Varese la rechazó al considerarla insuficiente. Tras este primer intento fallido, de unos 400.000 €, Fenerbahce evalúa si aumentar su propuesta para intentar cerrar la operación o dirigir su búsqueda hacia otros nombres del mercado europeo.

Un viejo conocido para Xavi Pascual en el Barça Basket

El Barça Basket sigue activo en el mercado tras la llegada de Xavi Pascual, y uno de los nombres que gana fuerza es el de Trent Frazier, exterior del Zenit y viejo conocido del técnico catalán. Aunque el equipo necesita aclarar su situación en el juego interior, Pascual prioriza sumar un generador para el perímetro, y Frazier encaja en ese perfil, avalado además por su buen rendimiento bajo sus órdenes en Rusia.