Un nombre vuelve a surgir en los pasillos de la Bundesliga, y los rumores sobre su posible regreso están generando gran expectación. Se trata de un pívot veterano, con una carrera extensa en Europa, y la NBA, muy conocido en la Liga Endesa. Su presencia en cualquier equipo podría cambiar las dinámicas de la pintura y aportar experiencia invaluable.

La vuelta a casa de Tibor Pleis: El veterano pívot medita regresar a la BBL

Tibor Pleis, pívot alemán de 2,22 m con una carrera extensa en Euroliga, no descarta regresar a Alemania tras más de una década en el extranjero. El jugador ha reconocido que le gustaría volver a su país para estar más cerca de su familia y amigos, y algunas fuentes ya especulan con un posible fichaje por los Hamburg Towers. Su regreso supondría un refuerzo importante para la Bundesliga, aportando experiencia y presencia física en la pintura.

Su perfil encaja con las necesidades de muchos equipos alemanes: liderazgo, defensa sólida y capacidad de abrir el campo desde media distancia. A sus 35 años, Pleis sigue siendo un jugador capaz de asumir responsabilidad en momentos críticos, lo que le convierte en una pieza atractiva para cualquier proyecto ambicioso dentro de la BBL. Su llegada también supondría un plus de experiencia para los jóvenes de la plantilla y estabilidad en partidos cerrados.

Una carrera en Euroliga a sus espaldas: de Europa a Grecia

En la última temporada, Pleis firmó por Panathinaikos, donde ha seguido consolidándose como un pívot completo: combina buena mano desde media distancia, lectura táctica y capacidad de liderazgo. Antes, su trayectoria lo llevó por clubes de primer nivel como Baskonia, Barcelona y Valencia, además de etapas en Turquía y Alemania, donde ha logrado dos Euroligas y le ha dado un bagaje muy amplio y conocimiento de diferentes estilos de juego europeos.

Este recorrido le ha permitido desarrollarse como un “5” versátil, capaz de jugar cerca del aro, aportar en el rebote y defender de manera efectiva. Su experiencia internacional lo hace valioso no solo en lo individual, sino también como referente en la pintura y mentor para jugadores más jóvenes, lo que podría resultar decisivo para un equipo alemán que busque consolidar su plantilla y mejorar su rendimiento en la liga.