El Barça Basket prosigue su temporada tras las turbulencias derivadas del cambio de entrenador. La Euroliga no espera por nadie y los culés tendrán que recomponerse del batacazo en el debut de Xavi Pascual como entrenador del conjunto. Eso sí, en competición europea, los blaugranas tendrán que vérselas con un ASVEL Villeurbanne liderado por un jugador especialmente controversial que no ha titubeado para avivar de nuevo el conflicto hablando para L’Equipe.

El jugador Euroliga que más ganas podría tener de aguarle la fiesta al Barça Basket

En la historia de un club siempre hay jugadores que salen mal. Sin embargo, el caso de Thomas Heurtel y el Barça Basket es paradigmático de la situación en cuestión. El base francés fue una estrella del conjunto, pero su adiós estuvo marcado por la polémica. Su ‘abandono’ en el aeropuerto tras unas supuestas negociaciones con el Real Madrid fue especialmente sonado, pero no sería el único episodio.

Comunicat del FC Barcelona: Thomas Heurtel



— Barça Basket (@FCBbasket) December 23, 2020

Después de toda la polémica que se generó al rededor del jugador, la pasada campaña, la directiva del Barça Basket decidió enterrar el hacha de guerra y tratar de acometer su fichaje. La afición blaugrana se puso de bruces y acabó truncando el movimiento, con Thomas Heurtel ya en la ciudad Condal y con todo acordado. Este hecho volvió a generar malestar en el francés, para el que además llovía sobre mojado. Por todo ello, la previa del choque Euroliga viene marcada por sus declaraciones.

Thomas Heurtel: “Me equivoqué. Debería haber rechazado al Barcelona”

La previa del choque Euroliga entre el ASVEL Villeurbanne y el Barça Basket está marcada por las declaraciones de Thomas Heurtel. El ex jugador ha recordado su fichaje truncado: “Antes del Barça, iba a fichar por el ASVEL por tres años. Pero volver a un gigante de la Euroliga con la idea de que ambas partes podríamos reescribir una historia que había terminado mal era tentador. Me equivoqué. Debería haber rechazado al Barcelona y haber venido aquí”.

Albert Soler, sobre la situación con Thomas Heurtel: "Los intereses del Club están por encima de todo"
— Barça Basket (@FCBbasket) December 27, 2020

El jugador no ha atacado con especial ahínco al Barça Basket, pero sí que ha expresado lo mal que lo pasó en aquel momento: “El acuerdo estaba cerrado, salí corriendo de China con mi esposa, mis hijos y quince maletas solo para descubrir al aterrizar que el presidente Joan Laporta lo había vetado. Ya tenía mi apartamento, el reconocimiento médico era una hora después… Fue un golpe devastador, sobre todo para mi familia. Pensé en dejarlo todo. Estaba harto. Mi esposa me convenció para que tuviera un final mejor”.