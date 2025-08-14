La Euroliga 2025-26 entra en su recta final de preparación y los despachos de varios clubes echan humo. Con las plantillas casi cerradas, son varios los equipos que monitorizan la posibilidad de dar un último golpe de mercado para llegar en las mejores condiciones a una edición que se prevé tan dura como exigente. Entre los nombres que suenan en este tramo final aparece un viejo conocido de la competición… y con pasado tanto en el Barça Basket como en el Real Madrid.

Thomas Heurtel es objetivo de ASVEL: ¿Vuelta a la Euroliga?

Superado el polémico episodio del frustrado regreso de Thomas Heurtel al Barça Basket y su posterior desembarco en el Leyma Coruña, el experimentado base francés de 36 años se ha convertido en el nuevo objetivo del ASVEL-Lyon Villeurbanne, equipo dirigido por Pierric Poupet y presidido por la leyenda Tony Parker. Jugador de talento indiscutible, aunque a veces polémico y con episodios tensos en su carrera, Heurtel siempre ha respaldado su juego con notables cifras estadísticas.

En ocho encuentros con Leyma Coruña de Liga Endesa, Heurtel se fue hasta los 13 puntos, 3.4 rebotes y nueve asistencias, creando un partido de 26 puntos ante Río Breogán o 18 asistencias ante Joventut. Llegó al club gallego tras promediar 18.2 puntos y 8.5 asistencias en la CBA de China, concretamente en Shenzhen Aviators. Ahora podría llegar a ASVEL, club que ya formó parte en 2021, según informa Backdoor Podcast.

¿Vuelta a la Euroliga de Heurtel?

Fue como integrante del Real Madrid cuando Thomas Heurtel tuvo su última incursión en Euroliga. Después viviría aventuras por Zenit, China y Leyma Coruña. Pero el de Béziers quiere escribir un último capítulo en esa competición que en 2016 fue el máximo asistente de toda la competición como parte de Anadolu Efes. Un total de 253 partidos ha disputado en Euroliga y ASVEL le podría conceder esa nueva oportunidad tras la llegada de Glynn Watson Jr.

ASVEL y el jugador han alcanzado un acuerdo para firmar por una temporada, reforzando un backcourt que contará con la experiencia de Nando De Colo y la incorporación de Glynn Watson, procedente del Gravelines. Formado en Pau Orthez, Thomas Heurtel ya defendió la camiseta del conjunto de Villeurbanne entre 2009 y 2011, y regresó brevemente en 2021 tras poner punto final a su etapa en el Barça Basket, en un episodio marcado por el recordado “capítulo del aeropuerto” en Estambul.