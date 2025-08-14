Fue la cara visible de un desencanto en el mercado de fichajes del pasado invierno y con el que abría otro capítulo de su complicada relación con el Barça Basket, con el que se verá las caras de nuevo en una temporada Euroliga al obtener una nueva oportunidad en la competición, en la que añade contrastada experiencia.

Thomas Heurtel vuelve a la Euroliga: se confirma su fichaje por ASVEL

El mercado de fichajes de Euroliga avanza con sus últimos movimientos, pero sin dejar de sorprender, y en este caso se confirma la nueva oportunidad que tendrá un jugador veterano en la competición como es Thomas Heurtel, ex de Baskonia, Barça y Real Madrid.

ASVEL Villeurbanne, club en el que ya militó, ha confirmado el fichaje de Thomas Heurtel para la próxima temporada y con lo que volverá a la competición en la que es el séptimo máximo asistente de todos los tiempos, y que estuvo a punto de regresar el pasado mercado de invierno con el Barça Basket.

A new signing for @LDLCASVEL as they secure the services of Thomas Heurtel✍️ pic.twitter.com/vGZwH20Stp — EuroLeague (@EuroLeague) August 14, 2025

Y es que el jugador francés de 36 años fue el centro de la polémica de su no fichaje por el Barça Basket cuando incluso llegó a aterrizar en el aeropuerto de Barcelona y dar declaraciones como jugador sin haber firmado.

A última hora el conjunto blaugrana dio marcha atrás en su fichaje debido a discrepancias con la directiva, que no veía con buenos ojos el regreso de un jugador que ya tuvo una polémica atrás con el equipo en la etapa de Saras Jasikevicius y que llegó a formar parte del máximo rival, el Real Madrid.

Tras su frustrado movimiento, Thomas Heurtel jugó para el Leyma Coruña en ACB con unos números de 12,9 puntos y 9 asistencias en 8 encuentros disputados que no pudieron ayudar a conseguir la permanencia para el equipo y al que había llegado tras una experiencia en China.

Así está el equipo de ASVEL 25-26