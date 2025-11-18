El Barça Basket vive un momento realmente prolífico en el desarrollo de talento joven. Es cierto que la fuga a la NCAA ha truncado el crecimiento de algunos jugadores prometedores de las inferiores blaugranas, pero otros siguen dando pasos de gigante en el baloncesto formativo culé, como Mohamed Dabone, Nikola Kusturica o Sayon Keita.

Récord tras récord para la joya serbia del Barça Basket

Nikola Kusturica ha roto dentro del Barça Basket varios récords de precocidad. Ya fue el debutante más joven del FC Barcelona en Liga Endesa. Su rendimiento es tema de conversación tanto en España como en su país natal, Serbia. Actualmente, está brillando en la Liga U22 y en su último encuentro volvió a dar de qué hablar.

https://twitter.com/Liga_U22/status/1990403220192059589?s=20

El Barça Basket se enfrentó al Casademont Zaragoza en su último partido de Liga U22. Los catalanes se llevaron el triunfo por 75 a 89. El mejor de los azulgranas fue el serbio. Sin embargo, los 22 puntos anotados por el jugador quedaron en anécdota al lado de la anomalía estadística que firmó. Nikola Kusturica anotó 19 puntos consecutivos para su equipo. Del punto 45 al 64 únicamente la perla de Novi Sad dejó acciones de canasta, toda una exhibición.

Nikola Kusturica y Xavi Pascual ¿Qué puede pasar?

Nikola Kusturica es muy joven para poder tener presencia asidua en el primer equipo. Sin embargo, es una de las grandes esperanzas de la cantera blaugrana y el cambio de entrenador puede abrirle puertas. Uno de los grandes problemas de Joan Peñarroya ha sido su irregularidad. El de Terrasa era muy inconsistente en resultados y juego. Además, la ACB parecía ser un potro de tortura para el Barça Basket, por lo que las oportunidades para la perla serbia eran limitadas.

Xavi Pascual, como entrenador eminentemente táctico que es, quizás, asegure un suelo competitivo mejor. Si consigue cierta regularidad y ser capaz de mostrarse solvente contra equipos de zona baja ACB, seguramente el Barça Basket pueda permitirse la convocatoria de Nikola Kusturica mucho más recurrentemente. Sin el resultado en juego, muy probablemente el FC Barcelona quiera mimar a su joya, sobre todo en la época de la fuga a la NCAA.