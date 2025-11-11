La derrota en el clásico de Euroliga fue un mazazo importante para las ilusiones del Barça Basket, pero el partido frente a Básquet Girona fue la sentencia para un Joan Peñarroya muy cuestionado. El entrenador de Terrasa ya había empezado el curso con ciertas dudas y con un rendimiento ciertamente errático, ha acabado por caerse del cargo.

La mano del Joan Peñarroya en el Barça Basket, un problema más allá de los títulos

Tanto desde el propio club como Joan Peñarroya han sostenido mucho el argumento del presupuesto respecto a rivales europeos o el Real Madrid. Sin embargo, esto podría sostenerse si fuese en Euroliga y no en ACB, no al revés, donde el rendimiento no es bueno. Rivales de presupuestos muy inferiores han arrebatado la victoria al equipo, Lleida o Girona son algunos ejemplos. El problema del Barça Basket es otro.

Final del tercer quart. pic.twitter.com/skS9VMkBP6 — Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2025

Joan Peñarroya es un entrenador con una identidad muy marcada en cuanto a su filosofía. Sus equipos pretenden jugar rápido, ser agresivos al robo, dar libertad a sus estrellas… Esto, en el Barça Basket solo ha logrado imponerlo por momentos. Los culés han hecho gala de algunas de estas cuestiones, pero nunca han sido los mejores en ello. El cuadro no ha sostenido su identidad, como por ejemplo sí lo está haciendo Pedro Martínez en Valencia Basket, donde también hay estrellas y jugadores con difíciles de gestionar.

La pizarra del técnico del FC Barcelona estuvo muy por debajo de ser élite

La identidad siempre es importante, pero en un conjunto que aspira a la máxima élite europea, cada detalle cuenta. Joan Peñarroya dejó muchos debes durante su etapa en el Barça Basket en este sentido. Aspectos como las canastas ATO (tras tiempo muerto), las jugadas finales para ganar o, incluso, los challenges perdidos han traído de bruces a los aficionados culés hasta llegar a esta situación.

En el tiempo que Joan Peñarroya ha estado al frente del Barça Basket, el equipo ha perdido numerosos partidos ajustados. Muchas veces el azar influye en el devenir, pero cuando la situación llega a un cierto número de repeticiones, las casualidades pasan a ser otro concepto. Especialmente polémicas fueron algunas de las acciones para ganar pintadas por el técnico. Pocas ventajas tácticas y mucha confianza en un talento que no acabó de resolver. Más allá de la responsabilidad de sus estrellas, el entrenador no supo tomar otro camino.