El Barça Basket venció en un escenario realmente complicado, el campo de Partizan Belgrado. Llevarse el triunfo del Mozzart Arena no es sencilla y, más, tras los últimos fichajes realizados por el conjunto de Željko Obradović. Los azulgranas tiraron de heroica con Will Clyburn poniéndose la capa, pero más allá del triunfo, los culés podrían estar ante un punto de inflexión.

¿Podría poner Will Clyburn punto final al gran debe del Barça Basket?

Hace tiempo que el Barça Basket transita por una etapa complicada de su historia. La escasez de títulos y la irregularidad marcan los últimos años azulgranas. En las últimas dos campañas, uno de los grandes debes del equipo eran los finales igualados. A pesar de contar con un jugador ‘clutch’ como Kevin Punter, ya sea por la pizarra, por la toma de decisiones o por mala fortuna, no acababa de salir cara. Will Clyburn, después del partido contra Partizan, parece tener otros planes a futuro.

Will Clyburn convirtió una canasta absolutamente antológica. La acción del flamante fichaje del Barça Basket ha dado la vuelta al mundo. En primer lugar, por la distancia; en segundo, por lo punteado del tiro y, lo tercero, por la relevancia para ganar. Un tiro de los que hacía tiempo que no se veía en can Barça, más allá de algunos fogonazos de Kevin Punter. El nuevo alero blaugrana podría coger la responsabilidad de aquí en adelante y cambiar el sino de estas situaciones que, además, han privado al FC Barcelona de tocar la gloria en varias ocasiones.

La pizarra de Joan Peñarroya

Joan Peñarroya es un técnico que acostumbra a priorizar la libertad al talento de sus jugadores, como bien se vio en la canasta de Will Clyburn, que sistemas especialmente complejos. En estas jugadas de último segundo no es diferente. Habitualmente emplea aclarados frontales para sus estrellas. Situaciones con compañeros en línea de fondo y bloqueos directos ghost para generar dudas en la defensa del 1×1 son el ABC del entrenador del Barça Basket hasta el momento.