¿Apuesta arriesgada o movimiento seguro? Esa es la gran incógnita que rodea la llegada de Will Clyburn al Barça Basket, oficializada el pasado 23 de julio tras una temporada irregular en las filas de la Virtus Bolonia. Su fichaje habría sido motivo de gran entusiasmo en el Palau Blaugrana hace unos años, pero el presente exige otra mirada: el alero estadounidense deberá rendir desde el primer día y convertirse en un revulsivo clave desde el banquillo dentro del sistema de Joan Peñarroya.

Will Clyburn y su rol en el Barça Basket

Will Clyburn se ha consolidado como uno de los nombres propios de la Euroliga en la última década. Campeón en 2019 con el CSKA Moscú y distinguido como MVP de la Final Four, su etapa en el equipo ruso lo catapultó al estatus de jugador de élite bajo la dirección de Dimitris Itoudis. Posteriormente, defendió la camiseta del Anadolu Efes entre 2022 y 2024, antes de afrontar la pasada temporada en las filas de la Virtus Bolonia.

El jugador de Detroit, formado en NCAA entre Marshalltown CC, Utah e Iowa State, ha construido todas sus temporadas en dobles dígitos en anotación en Euroliga, llegando a los 16.7 puntos hace tres cursos en Efes, siempre bien secundado por su capacidad reboteadora, cercano a las cinco capturas por partido en todos los cursos.

Ahora Clyburn desembarca en el Barça Basket con la misión de aportar un perfil distinto: un jugador anotador, polivalente y capaz de rendir tanto en la posición de alero como en la de ala-pívot. Figura como decimocuarto máximo anotador histórico de la Euroliga, aunque llega con un hándicap importante que podría condicionar su rendimiento durante el curso 2025-26. En el Palau se espera que se convierta en una pieza valiosa de la segunda unidad, afrontando además los que podrían ser los últimos capítulos de su carrera profesional.

Els 🔟 anotadors 🆚 @parisbasketball 📊



Laprovittola – 23p

Punter – 17p

Norris – 13p

Clyburn – 11p

Fall – 7p

Núñez – 7p

Cale – 7p

Marcos – 3p

Kusturica – 2p

Keita – 1p pic.twitter.com/Q5A4XuKM0k — Barça Basket (@FCBbasket) September 7, 2025

Problemas con las lesiones en CSKA Moscú, Efes y Virtus

Tras proclamarse campeón de la Euroliga en Vitoria-Gasteiz, la carrera de Will Clyburn sufrió un duro revés: la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Hasta entonces había formado, junto a Cory Higgins, una de las duplas más desequilibrantes del continente. Sin embargo, aquella lesión supuso un punto de inflexión, obligándole a adaptar su estilo de juego y arrastrar desde entonces una cadena de molestias físicas recurrentes.

La temporada pasada, como jugador de Virtus Bolonia, sufrió una lesión en el pie izquierdo, concretamente una fascitis plantar, que le llevó a permanecer alejado de las pistas durante semanas; incluso las oficinas del club de Bolonia pensaron en finalizar el contrato con Clyburn a mitad de temporada. Al final, solamente pudo disputar 24 partidos de Euroliga, viendo como la temporada anterior en Anadolu Efes jugó 25.

Llega al Barça Basket con contrato de dos temporadas

El fichaje de Will Clyburn por el FC Barcelona pudo generar sorpresa inicial, en especial por el historial de lesiones que ha arrastrado en los últimos años. Aun así, el alero estadounidense está llamado a convertirse en una pieza relevante dentro del roster, acompañado por referentes de experiencia contrastada como Kevin Punter, Nico Laprovittola, Jan Vesely o Tornike Shengelia. Con 35 años, Clyburn llega al Palau Blaugrana con un contrato por dos temporadas, en lo que puede ser su último gran reto en la élite europea.