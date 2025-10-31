El partido de Euroliga entre Barça Basket y Partizan deja numerosas noticias sobre como llegan los equipos, los movimientos de mercado de los serbios y algunos regresos esperados, como el de Jan Vesely. Por ello, el pívot checo ha querido hablar para medios serbios para abordar la previa del partido. En este sentido, la entrevista para Mozzart Sports ha dejado varios titulares.

Jan Vesely, el Barça Basket y la exigencia de esta Euroliga

Una de las cuestiones más tratadas este año en la Euroliga es la exigencia por el alto volumen de partidos. En concreto, para el Barça Basket, este tema genera más preocupación dada la veteranía de su plantilla. En este sentido, Jan Vesely parece no tener crítica a este formato, pero sí al de la ACB: “Sinceramente, no me importa jugar, hay más en la Euroliga, pero las competiciones nacionales y las clasificaciones para selecciones deben gestionarse de otra manera”.

Amb els 5️⃣ rebots vs Milà, 𝐉𝐚𝐧 𝐕𝐞𝐬𝐞𝐥𝐲 es converteix en el 4️⃣ jugador amb més rebots en la història de l’@euroleague. Llegenda ✨



14P. 5R. 11V. Partidàs, Jan. pic.twitter.com/JzUjNG1g79 — Barça Basket (@FCBbasket) October 30, 2025

Jan Vesely ha querido poner el foco en lo que sucede en ACB tras las jornadas dobles de Euroliga. En este sentido, la exigencia de la Liga Endesa pone en jaque al Barça Basket y es ahí donde ve el problema: “Después de la semana doble, nos enfrentamos al rival que suele esperar ese partido toda la semana (…) La liga española es muy exigente, no es solo ‘correr y tirar’, se preparan para ti. Es un baloncesto más rápido, pero no es fácil para nosotros alcanzar a un rival de la ACB”. Le preocupa, sobre todo, por la salud: “las lesiones son parte del deporte, aunque con este calendario, quién sabe”.

El FC Barcelona vs Partizan, con perspectiva de carrera de fondo

El pívot del Barça Basket siempre se muestra extremadamente competitivo y emocional en pista. Sin embargo, Jan Vesely dio para el medio serbio su cara más sosegada. En este sentido, a la hora de abordar el partido dentro de este exigente contexto mostró una perspectiva muy peculiar: “Todos los años esperas empezar bien, pero luego empiezas a pensar en cómo mejorará en el futuro (…) Perdimos contra el Žalgiris en casa, tenemos más partidos, así que este contra el Partizan no es tan importante, en el sentido de que vaya a cambiar algo”.

En este sentido, la perspectiva de Jan Vesely no es la de ausencia de competitividad, sino entender que la Euroliga es una carrera de fondo con muchos obstáculos: “He aprendido a no esperar nada”. La estrella Euroliga del Barça Basket se centra en lo que puede controlar: “Este partido es importante para nosotros y para el Partizan; ellos ya han sufrido dos derrotas seguidas, nosotros tenemos altibajos… Quizás lo más importante de todo esto es que encontremos nuestro ritmo“.