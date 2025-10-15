El Barça Basket había iniciado la temporada con titubeos, más en ACB que en Euroliga. Después de un verano en el que el gran caballo de batalla de Joan Peñarroya, el juego interior, no se había tocado. El técnico catalán se las tendría que ver de nuevo con Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall, además de lo que puedan ayudar Sayon Keita y Mohamed Dabone. Caer en Lleida parece haber sido un punto de inflexión y se tomaron decisiones.

El Barça Basket arrasa en Euroliga el día que Joan Peñarroya da un ‘toque’ a Jan Vesely y Willy Hernangómez

El Barça Basket ganó a Maccabi Tel Aviv en Euroliga en un encuentro que solo tuvo un color, el azulgrana. El resultado fue finalmente 21 puntos arriba para los culés, pero es que en fases del partido incluso doblaron en el marcador a los israelíes. Al margen del impacto que generó la contundencia con la que jugaron, una de las grandes noticias estuvo en el quinteto titular. Sayon Keita estuvo entre los elegidos de Joan Peñarroya.

La facilidad anotadora de este Barça Basket es inversamente proporcional a su debilidad defensiva. Especialmente sangrante es la dificultad de los interiores para sostener las situaciones de pick and roll rival. En este sentido, después de un choque como el de Lleida en el que quedó más patente que nunca, Joan Peñarroya tomó decisiones. Youssoupha Fall quedó relegado a la grada, Willy Hernangómez y Jan Vesely, suplentes de Sayon Keita al poner la bola en el aire.

El debut de Sayon Keita ‘espabila’ al resto

Sayon Keita cuajó pocos, pero buenos minutos en su debut en Euroliga con el Barça Basket: 4 puntos y 2 rebotes fueron sus guarismos. Lo curioso de este hecho es que, lejos de contrariarse y bajar su nivel, tanto Jan Vesely como Willy Hernangómez mostraron una de sus mejores versiones en lo que llevamos de competición.

Parece que la elección de Sayon Keita en el quinteto titular y la no convocatoria de Fall fue un plan perfecto de Joan Peñarroya. Willy Hernangómez fue el MVP del Barça Basket y del partido de Euroliga. 19 puntos, 7 rebotes y 27 de valoración para el internacional español. Jan Vesely, por su lado, no brilló en números, pero dejó todo un clínic defensivo de situaciones de cambios en bloqueos directos, nada más y nada menos que ante todo un Lonnie Walker. Sin duda, al técnico egarense le salió de cara la decisión.