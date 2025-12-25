La actualidad de la NCAA ha alcanzado un punto en el que surgen casos increíbles, historias difíciles de explicar que fuerzan —e incluso estiran— los límites de su propio reglamento. El último ejemplo, conocido en la antesala del día de Navidad, es el de un ex pívot del Barça Basket que pone rumbo a la liga universitaria tras haber sido seleccionado en el Draft NBA de 2023 como pick 31 por los Detroit Pistons.

James Nnaji aterriza como nuevo jugador en los Bears de Baylor de NCAA

La NCAA ya había cruzado la barrera de reclutar jugadores mayores de 20 años, incluso con experiencia profesional, pero Baylor eleva aún más el listón de esta historia difícil de comprender: incorporar a un jugador que fue seleccionado en el Draft de la NBA. Se trata de James Nnaji, ex canterano del Barça Basket, elegido en 2023 por Detroit Pistons y que ahora decide aterrizar en Baylor, según informa Jonathan Givony para Draft Express.

NEWS: James Nnaji, the No. 31 pick in the 2023 NBA draft, has enrolled at Baylor, agents Gerard Raventos and Deirunas Visockas of Gersh Sports told DraftExpress.



A monumental development: a former NBA draft pick is immediately eligible to play college basketball this season. pic.twitter.com/8S9aK6MWR3 — Jonathan Givony (@DraftExpress) December 24, 2025

James Nnaji se convierte en el primer jugador elegido en un Draft de la NBA que es admitido por la NCAA, en un caso parcialmente comparable al de Thierry Darlan, jugador de la NBA G League que optó por firmar con Santa Clara. El pívot nigeriano disputó varias temporadas en el Barça Basket tras llegar a La Masia en 2020, y su última experiencia en el baloncesto profesional fue el pasado curso en el Merkezefendi de la liga turca, donde jugó ocho partidos con promedios de 7,5 puntos y cuatro rebotes.

Durante el pasado verano, James Nnaji participó en la Summer League con los New York Knicks y ahora se incorpora a los Baylor Bears, que presentan un balance de 9-2 esta temporada en la Big 12, pese a las bajas de piezas clave como el pívot Justin Bodo Bodo y Maikcol Pérez. La universidad de Waco (Texas) está dirigida por un histórico como Scott Drew, campeón del torneo NCAA en 2021 y responsable del desarrollo de numerosos talentos que posteriormente dieron el salto a la NBA, como Jeremy Sochan, Yves Missi, Keyonte George o VJ Edgecombe.

La NCAA levanta la voz ante la llegada del ex canterano del Barça Basket

“No sé nada al respecto. No me puedo creer que esto nos haya pasado“, dijo Tom Izzo. “Y si se hizo antes y no lo sabía, entonces qué vergüenza. Pero mi oficial de cumplimiento no lo sabía. Hay personas en esta liga que no lo sabían. La NCAA tiene que reagruparse desde ya”.

“Esto solo te muestra lo ridículas que son las personas que están en el poder que toman decisiones. No estoy muy emocionado por la NCAA o quién está tomando estas decisiones sin hablar con nosotros; (ellos) simplemente lo están dejando pasar porque tienen miedo de que los demanden”, explicó la leyenda de los banquillos.