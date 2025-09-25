El 12 de julio de 2023, Willy Hernangómez puso fin a su etapa en la NBA para regresar a la Liga Endesa. El canterano del Real Madrid apostó entonces por el Barça Basket, convirtiéndose en el emblema de una nueva era tras el adiós a la etapa Jasikevicius & Mirotic. Dos años después, el pívot español afronta la que puede ser la temporada más importante de su carrera.

Willy Hernangómez en busca de crear su mejor temporada en el Barça Basket

Las dos primeras temporadas de Willy Hernangómez en el Barça Basket han estado marcadas por la irregularidad, con fases en las que su rendimiento no estuvo a la altura del contrato más elevado de la plantilla azulgrana. Con Joan Peñarroya en el banquillo, sus números descendieron respecto al curso inicial con Grimau; ahora, en su tercer año de contrato firmado en 2023, tanto el pívot internacional como el coach de Terrassa confían en recuperar su mejor versión.

El tercer año de Willy Hernangómez en el Barça Basket se perfila como un punto de inflexión en su carrera. Su contrato expira en junio de 2026 y, para asegurar continuidad en el Palau, deberá aumentar su impacto en la pista y consolidarse como líder junto a Kevin Punter y Nico Laprovittola. El reto pasa por dar el salto que se le exige desde su llegada y reflejarlo en mejores números, tanto en la ACB como en la Euroliga.

¿Cómo le fue a Willy Hernangómez ante esa encrucijada de nuevo contrato en la NBA?

Tras ser elegido en el puesto 35 del Draft de 2015, Willy Hernangómez disputó nueve temporadas en la NBA, defendiendo las camisetas de New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans. Durante su etapa en Estados Unidos acumuló unas ganancias de 12,4 millones de dólares, en un recorrido marcado por altibajos y momentos en los que su continuidad en la liga llegó a estar en duda.

La etapa rookie de Willy Hernangómez en los Knicks fue de lo más destacada de su aventura NBA, pero durante su segundo año fue traspasado a los Charlotte Hornets, donde tuvo que firmar un nuevo contrato. Con la franquicia de Carolina del Norte, pactó un acuerdo de tres temporadas por un total de 3,6 millones de dólares, promediando 6,1 puntos y 5,3 rebotes por partido.

Al concluir su segundo contrato, los New Orleans Pelicans le ofrecieron un nuevo acuerdo por 6,5 millones de dólares. Allí, el español mostró buenos números estadísticos, aunque disputó 47, 50 y 38 partidos en sus temporadas con el equipo de Louisiana. La campaña 2022-23 sería su última en la NBA antes de poner rumbo al Barça Basket, donde ahora busca asegurar un nuevo contrato ya sea como azulgrana o en otro equipo de Euroliga.

Estadísticas de Willy Hernangómez en el Barça Basket

2023-23

Liga Endesa : 12.8 puntos, 6.7 rebotes, 32 partidos, 19.3 minutos

: 12.8 puntos, 6.7 rebotes, 32 partidos, 19.3 minutos Euroliga: 11 puntos, 4.8 rebotes, 38 partidos, 16.3 minutos

2024-25