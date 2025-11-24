El Barça Basket estaría muy cerca de cerrar la primera incorporación con Xavi Pascual en el banquillo como nuevo líder del proyecto. El club ha hecho caso al técnico y acudirá al mercado en busca de reforzar una plantilla que anda escasa de recursos en el juego interior, en el caso de que quiera aspirar a todos los títulos.

Amar Alibegovic cerca de ser nuevo fichaje del Barça Basket

Tal y como ha informado Superbasket, Amar Alibegovic se perfila como el primer refuerzo del Barça Basket en la nueva etapa de Xavi Pascual en el banquillo. Según el medio citado y otros en Italia, dan prácticamente por hecho su llegada, destacando que el ala-pívot del Trapani Shark, que es la estrella del equipo, encaja en la petición del técnico, que busca sumar profundidad interior y aumentar la solidez defensiva del equipo en la pintura.

El interior bosnio-estadounidense aterrizará en el Palau Blaugrana tras estar firmando buenos números en la Serie A y Basketball Champions League con el conjunto italiano, con promedios de 24 puntos, 8,6 asistencias y 3,6 rebotes por partido. Aunque el Barça Basket sigue explorando el mercado, el perfil del jugador de 30 años parece ajustarse a lo que el nuevo entrenador busca para competir por todos los títulos.

Amar Alibegovic ya ha sido una opción para la Euroliga

El nombre de Amar Alibegovic ya había despertado el interés de varios equipos de Euroliga en los últimos meses, especialmente tras sus destacadas actuaciones en Italia y en competiciones europeas. Su capacidad para anotar, siendo un ‘4’ moderno le habían colocado en las agendas de clubes como el Olimpia Milano, aunque ninguna negociación llegó a concretarse.

Ahora, su fichaje por el Barça Basket parece más encaminado, que se convertiría en el primer movimiento importante en la nueva etapa dirigida por Xavi Pascual. En el conjunto azulgrana, Alibegovic podría aportar energía inmediata en el juego interior, reforzando una rotación que necesitaba piernas frescas y mayor presencia física. Además, puede ofrecer minutos de calidad para dar descanso a referentes como Toko Shengelia o a otros interiores del equipo, ampliando las opciones tácticas y añadiendo una pieza capaz de abrir la pista.

Últimos partidos de Amar Alibegovic en la Basketball Champions League