La llegada de Xavi Pascual al Barça Basket ha reavivado la ilusión en el equipo. Todas las miradas están puestas en el equipo y analistas y aficionados tratan de vislumbrar las nuevas pinceladas que ha dejado el de Gavá en la plantilla blaugrana. Uno de los temas más recurrentes de conversación es la rotación interior.

El ABC de Xavi Pascual apunta a revolucionar el Barça Basket

Actualmente, el baloncesto europeo ha cambiado drásticamente. La predominancia del uno contra uno y las fintas de bloqueo entre pequeños para poder ‘romper’ impera en la Euroliga. Sin embargo, Xavi Pascual mantiene una clara preferencia en situaciones de pick and roll central entre sus bases y sus pívots. Esto ha dado protagonismo a algunas piezas del roster del Barça Basket, pero también se la ha quitado a otros.

Malgrat la derrota per la mínima, Vesely ha estat l’𝐌𝐕𝐏 del partit amb 23 de valoració. pic.twitter.com/gS08pRhfeB — Barça Basket (@FCBbasket) November 20, 2025

Una de las cuestiones que más está dando de qué hablar ha sido la baja participación de las dos estrellas del Barça Basket en el debut de Xavi Pascual. Kevin Punter y Will Clyburn tuvieron un rol mucho más enfocado a abrir el campo en las situaciones de bloqueo directo, que a generar ellos. En este contexto, Nico Laprovittola se puede convertir en el Lorenzo Brown de Willy Hernangómez, después de brillar asociándose con Vesely.

El sistema que hizo brillar a Willy Hernangómez y Jan Vesely

El bloqueo directo central fue una de las situaciones más vistas en el primer partido de Xavi Pascual con el Barça Basket. Sin embargo, una variante de esta idea, el Spain Pick and Roll, estuvo también muy presente. Esta jugada, un 2×2 con una pantalla ciega a la espalda de la continuación, es muy habitual en todos los equipos Euroliga, pero es una de las favoritas del laureado entrenador catalán. Además, en él, también usa de señuelo a jugadores como Kevin Punter para darle más espacio a manejador y continuador.