El nuevo Barça Basket, dirigido por Xavi Pascual, emprenderá el próximo 20 de noviembre viaje a Estambul para medirse a Anadolu Efes. Los azulgranas llegan con la moral por las nubes tras encadenar tres victorias consecutivas, lo que les ha permitido escalar hasta la sexta posición de la Euroliga con un balance de 7-4. Por su parte, el Efes, que ocupa una irregular decimosexta plaza, se enfrenta a nuevos problemas en su plantilla bajo la dirección de Igor Kokoskov.

Shane Larkin fuera de las pistas por lesión

Importante revés para Anadolu Efes, que acumula siete derrotas en la Euroliga, además de sumar dos tropiezos en la competición doméstica, situándose en la cuarta posición de la Basketbol Süper Ligi, por detrás de Beşiktaş, Fenerbahçe y Bahçesehir. Un comienzo de temporada complicado para la histórica entidad de Estambul, que ahora afronta además la baja por lesión de su gran estrella.

Shane Larkin se perderá las próximas ocho semanas tras sufrir una lesión en la ingle izquierda durante la jornada 11 de Euroliga ante el FC Bayern. El base estadounidense promedia 15,8 puntos, 2,5 rebotes y 4,5 asistencias por partido, con un destacado 42 % de acierto en triples. Este contratiempo representa un desafío inesperado para Igor Kokoskov en un calendario exigente, mientras el Barça Basket llega a Estambul con la ambición de sumar una nueva victoria y aspirar al liderato.

Cordinier deberá asumir el liderato ante Barça Basket

El francés Isaia Cordinier brilló en la victoria de Anadolu Efes ante el FC Bayern, con 26 puntos, y ahora deberá asumir el liderazgo en ausencia de Shane Larkin. Cordinier, pieza clave en el sistema de Igor Kokoskov, promedia 11,2 puntos por partido en Euroliga y se espera que su papel sea fundamental mientras el club valora si incorporar un refuerzo temporal para cerrar 2025.

Tras el enfrentamiento ante el Barça Basket, Anadolu Efes afrontará un calendario intenso, sin tregua ni descanso. El equipo viajará a Mónaco y se enfrentará a un exigente mes de diciembre con partidos contra Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris y Dubai Basketball, cerrando el año ante ASVEL, sin olvidar el duelo entre Fenerbahce vs. Anadolu Efes de liga del 13 de diciembre.